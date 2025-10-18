مياه القناة: غسل وتطهير وتعقيم مروقات المحطات بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد| صور

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، الانتهاء تماما من أعمال غسيل وتطهير وتعقيم عدداً من المحطات بـ" السويس، والإسماعيلية، و بورسعيد"، بالاضافة إلى متابعته المستمرة علي باق المحطات، طبقا للخطة الدورية الموضوعة، من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين لتقديم كوب مياه نظيف مطابق للمواصفات القياسية والصحية المصرح بها، من أجل صحة كل مواطن.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، إنه تم الانتهاء من أعمال غسيل وتطهير وتعقيم مروقات المرحلة 600 ل ث/ وعددها 3 مروقات، كما تم الانتهاء من غسيل وتطهير وتعقيم المرحلة 800 ل ث/ وعددها 4 مروقات بمحطة مياه فايد الكبرى، حيث ان المحطة تخدم قطاع كبير من المواطنين بدايه من قرية كسفريت وحتي قرية سرابيوم، وذلك من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين لتقديم كوب مياه نظيف مطابق للمواصفات القياسية والصحية المصرح بها.

مياه القناة

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن عمليات غسيل وتطهير وتعقيم مروقات المحطات" بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، تتم بواسطة فنيي المحطات، والمعامل والتشغيل والصيانة، باستخدام أحدث الأساليب العلمية التي تعمل علي تنقية المياه من الشوائب مثل الطمى، والرمال، والشوائب، والترسيب، وتقطير، في عملية تطهير وغسل المروقات بكل محطة مياه، وذلك تحت إشراف المعمل الكيميائي، وذلك إيمانًا بأهمية توفير كوب ماء نظيف لكل مواطن، والعمل دائما على تقديم خدمات أفضل ومتميزة بمحافظات القناة.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن عمليات الغسيل والتطهير والتعقيم بمحطات مياه الشرب تتم بالتناوب بين مراحل التنقية للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة للمواطنين، بمحافظات القناة، وأن العمل يتم طبقا لخطة معتمدة بالتنسيق بين قطاعى المعامل ومياه الشرب، بجميع القطاعات والمناطق بمحافظات إقليم القناة، وذلك يتم جنباً الى جنب مع خطة الغسيل الدورية.

وأشار عصمت، أنه يتابع جودة مياه الشرب بمحافظات القناة الثلاث " السويس والإسماعيلية وبورسعيد " عن طريق إجمالي العينات التي يتم أخذها من المحطات والشبكات والمنازل، والمقاهي، ودار العبادة يوميًا على مدار الـ24 ساعة وعمل التحليل المطلوبة، وذلك للتأكد من صلاحيتها، واستمرارًا لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة.

وأضاف : نسعى دائما لضمان توفير خدمات مياه شرب وصرف صحى باعلى مستويات الجودة لمواطنى محافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، من خلال خطة الاحلال والتجديد لمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى، لافتا على رفع معدلات التنفيذ للانتهاء من تلك المشروعات طبقا للخطة الزمنية الموضوعة، ومتابعة أعمال الصيانة التي تجري لبعض المحطات لإطالة عمرها الافتراضي والاستمرارية في العمل.