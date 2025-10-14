محافظ بورسعيد يستعرض الجهود التنسيقية في عدد من ملفات القطاع الصحي

ترأس محافظ بورسعيد، محب حبشي اليوم/الثلاثاء/، اجتماع مجلس الصحة الإقليمي، بعد إعادة تشكيله، وانضمام عدد من القيادات الطبية بمحافظة بورسعيد ورئيس جامعة بورسعيد الدكتور شريف صالح لعضوية المجلس.



وحضر الاجتماع، الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، والدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور حلمي العفني نقيب الأطباء، والدكتور أحمد حسن مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتور وليد عبد المقصود مدير عام مديرية الشئون الصحية والدكتور محمد السباعي مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، والدكتورة نسرين حسن مستشار بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتورة سالي أنسي مدير عام فرع بورسعيد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتورة أسماء نبيل المدير التنفيذي لمستشفى الجامعة، والدكتور إيهاب الحنفي عميد كلية الطب والدكتور رامي الفرارجي العلاج الحر، والدكتور محمد يوسف مدير مستشفى آل يوسف ومسئول الإسعاف.



وبدأت فعاليات الاجتماع، بترحيب المحافظ بالأعضاء الجدد للمجلس.. مشيدا بجهود المجلس المثمرة، والتهنئة بنصر أكتوبر المجيد.



وناقش المجلس عددٱ من الملفات الحيوية والجهود التنسيقية في قطاع الصحة بما يسهم في تعزيز الخدمات الطبية المُقدمة للمواطن.



وخلال الاجتماع، استعرض رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد الموقف الحالي في تطوير ورفع كفاءة مبنى مستشفى النصر ومستشفى السلام القديم، كما استعرض موقف استلام مركز بورسعيد للأشعة المقطية، ووجه المحافظ في هذا الشأن بسرعة عقد لجنة وتسليم المركز لهيئة الرعاية الصحية يوم الخميس المقبل.



ومن جانبه، عرض مدير عام مديرية الشئون الصحية الخريطة الصحية للمديرية، والموقف الحالي للخدمات الصحية بالمستشفيات والمراكز الصحية التابعة للمديرية وموقف انتظام العمل بكافة التخصصات وحجم المترددين على المنشآت الصحية التابعة للمديرية، وفي هذا السياق تم التأكيد على أنه سيتم افتتاح وحدة الرصد البيئى لبورسعيد ومركز إقليمى للأدوية ووحدة النفايات بالكيلو 14 بجنوب بورسعيد خلال عيد بورسعيد القومي كما تم استعراض موقف إجراءات التراخيص لمستشفى الصدر والأسنان والإرشاد الوراثي.



وشملت فعاليات الجلسة، مناقشات واسعة حول الإجراءات التنسيقية لإنشاء مركز أورام متكامل لتخفيف العبء على مرضى الأورام ببورسعيد خلال مراحل العلاج بالتنسيق والتعاون مع جامعة بورسعيد.



كما تم عرض موقف وآلية الأشعة المقطعية في مستشفى الصدر لحالات العناية المركزة من خلال مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وشدد المحافظ في هذا الشأن على زيادة التنسيق بين كافة الجهات الصحية، فضلٱ عن تشغيل 50 سرير رعاية متوسطة بمستشفى الجامعة.

وتحدثت الدكتورة نسرين حسن عن خطة توعية للوقاية من الأمراض الاكثر انتشارا وضوابط قبول الطوارىء، وفي هذا السياق وجه المحافظ بوضع دراسة وافية لتنظيم قوافل طبية بالتعاون مع جامعة بورسعيد تجوب أنحاء محافظة بورسعيد وقرى الجنوب شهريا، بحيث تشمل الدراسة مقترحات مواقع القوافل والتخصصات الطبية وكافة المتطلبات التي تحتاجها القوافل بما يسهم في تقديم خدمة طبية مميزة لأبناء بورسعيد من خلال الكشف والوقاية من الأمراض المزمنة والاكثر انتشارا.



وأكد أعضاء المجلس، أنه تمت الموافقة على تدريب طلبة الجامعات الحكومية كلية تمريض بمختلف السنوات الدراسية ومرحلة الامتياز في هيئة الرعاية الصحية فضلا عن عقد سلسلة من الدورات التدريبية في مجال الإسعافات الأولية لسائقي هيئة النقل العام.



وشدد محب حبشي على متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن جلسة اليوم بدقة وانتظام، مع استمرار التنسيق بين جميع أعضاء المجلس الإقليمي الصحي بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج التى تعود بالنفع على المواطن البورسعيدي وترتقي بمستوى الخدمة الطبية المقدمة لها.



ووجه رئيس هيئة الرعاية الصحية بتسريع وتيرة العمل والجهود في تعزيز الخدمات الصحية بمدينة سلام مصر وقرى الجنوب من خلال تشغيل ودعم الوحدات الصحية بهذه المناطق لسرعة حصول قاطنيها على الرعاية الصحية والطبية الكاملة.