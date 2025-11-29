العين صابتهم.. تراجع مفاجئ في مستوى 8 نجوم عالميين| إيه الحكاية ؟

شهد الموسم الكروي 2025-2026 تراجعا لافتا في أداء عدد من أبرز نجوم ليفربول وريال مدريد وأستون فيلا ونوتنغهام فورست، بعدما كانوا في مقدمة المشهد خلال السنوات الماضية.

فاللاعب قد يبلغ ذروة تألقه في لحظة، ثم يجد نفسه خارج الحسابات بسبب سلسلة من العروض الباهتة.

فيما يلي قائمة أبرز لاعبين هبط مستواهم بشكل مفاجئ هذا الموسم.

محمد صلاح أرقام غير معتادة واتهامات بفقدان السرعة

منذ توقيعه عقده الجديد مع ليفربول في أبريل الماضي، اكتفى صلاح بتسجيل 7 أهداف فقط في آخر 24 مباراة.

هذا التراجع دفع أسطورة النادي جيمي كاراغر للتأكيد أن صلاح فقد جزءا من سرعته، مشيراً إلى أن الجماهير تنتظر منه توضيح ما يحدث داخل الفريق.

ورغم التراجع، أكد كاراغر أن ما قدمه صلاح سابقاً يكفي ليضعه في مصاف أساطير ليفربول.

أنتوني غوردون صيام طويل عن التسجيل

لم ينجح غوردون في تسجيل أو صناعة أي هدف خلال آخر 19 مباراة بالدوري، رغم محافظته على بعض اللمحات الجيدة في دوري الأبطال.

ورغم الانتقادات الواسعة من جماهير نيوكاسل، واصل المدرب إيدي هاو تجديد ثقته في اللاعب.

إبراهيما كوناتي أخطاء أثارت الجدل

رغم التراجع الجماعي في ليفربول هذا الموسم، فإن هبوط مستوى كوناتي كان الأكثر وضوحاً.

المدافع الفرنسي ارتكب سلسلة من الأخطاء المتكررة، ومع اقتراب نهاية عقده بات مستقبله غامضا.

كاراغر انتقد فكرة الاعتماد عليه أساسياً، واعتبر أن الإبقاء عليه "قرار يستحق الإقالة".

نيمار عودة باهتة بعد الإصابة

تعافى نيمار من إصابة قوية الموسم الماضي، لكن أداءه لم يعد إلى سابق عهده، إذ سجل 4 أهداف فقط في 17 مباراة مع سانتوس، ولم يصنع أي هدف.

ورغم احتلاله مراكز متقدمة في صناعة الفرص بالدوري البرازيلي، فإن زملاءه أهدروا تمريراته.

ومع تراجع سانتوس إلى منطقة الهبوط، بات نيمار خارج الحسابات حتى نهاية العام.

أولي واتكنز هداف فيلا يفقد بريقه

على الرغم من التطور الواضح في أداء أستون فيلا، فإن واتكنز لم يواكب هذا التحسن، إذ سجل هدفاً واحداً فقط في آخر 12 مباراة بالدوري.

وبعد ثلاثة مواسم متتالية تجاوز فيها حاجز الـ15 هدفاً، يشهد اللاعب واحدة من أسوأ فترات مسيرته.

رودريغو ضحية دكة البدلاء في مدريد

لم يحصل رودريغو على دقائق كافية تحت قيادة تشابي ألونسو، ليقتصر دوره على اللعب كبديل.

وفي 11 مباراة لعبها بالدوري هذا الموسم، لم ينجح في تسجيل أو صناعة أي هدف، مما فتح باب التساؤلات حول عدم رضاه عن وضعه مع الفريق الملكي.

فلوريان فيرتز صفقة الـ100 مليون لم تُقنع بعد

وصل فيرتز إلى ليفربول في صفقة ضخمة بلغت 100 مليون جنيه إسترليني، لكن بدايته لم تكن على مستوى التوقعات.

ففي أول 11 مباراة بالدوري، فشل في إحراز أو صناعة أي هدف، ليعد موسمه الأول بمثابة انطلاقة متعثرة للنجم الألماني الشاب.

كريس وود من هداف حاسم إلى غياب شبه كامل

قبل عام واحد فقط كان وود قد سجل 8 أهداف مع نوتنغهام فورست في مثل هذا التوقيت، لكن الموسم الحالي جاء صادما.

فالفريق يعاني، والمهاجم اكتفى بتسجيل هدف واحد فقط وبعد وصوله لـ20 هدفاً الموسم الماضي، تبدو مهمة تكرار نصف هذا الرقم شبه مستحيلة.