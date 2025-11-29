قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة اللواء القصاص
وزير الإسكان ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان محطة مياه دقميرة النموذجية| صور
الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 11 مليون جنيه
كرامة المدرسين خط أحمر|أول تعليق من وزير التعليم على إهانة معلمة الإسكندرية
الفاسي: الشراكة الأورومتوسطية تحتاج للحوار والعمل لتحقيق مصالح الشعوب
بحبها أوي يارب.. مسلم يدعو لـ يارا تامر بعد تعرضها لوعكة صحية
الموعد والقناة وطاقم التحكيم.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وكايزر تشيفز
القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟
الحكومة: نسب تنفيذ مشروع روضة السيدة2 بلغت 98%
أبو العينين: حرية الملاحة بالبحر الأحمر وقناة السويس ركيزة للأمن الإقليمي
يوم التضامن مع الفلسطينيين.. اليماحي: يأتي وسط أوضاع إنسانية بالغة الخطورة
أوهمهم بتوفير شهادات مزورة .. طالب ينصب على المواطنين عبر فيس بوك
العين صابتهم.. تراجع مفاجئ في مستوى 8 نجوم عالميين| إيه الحكاية ؟

نيمار
نيمار
أمينة الدسوقي

شهد الموسم الكروي 2025-2026 تراجعا لافتا في أداء عدد من أبرز نجوم ليفربول وريال مدريد وأستون فيلا ونوتنغهام فورست، بعدما كانوا في مقدمة المشهد خلال السنوات الماضية.

فاللاعب قد يبلغ ذروة تألقه في لحظة، ثم يجد نفسه خارج الحسابات بسبب سلسلة من العروض الباهتة.

فيما يلي قائمة أبرز لاعبين هبط مستواهم بشكل مفاجئ هذا الموسم.

 محمد صلاح أرقام غير معتادة واتهامات بفقدان السرعة

منذ توقيعه عقده الجديد مع ليفربول في أبريل الماضي، اكتفى صلاح بتسجيل 7 أهداف فقط في آخر 24 مباراة.

محمد صلاح

هذا التراجع دفع أسطورة النادي جيمي كاراغر للتأكيد أن صلاح فقد جزءا من سرعته، مشيراً إلى أن الجماهير تنتظر منه توضيح ما يحدث داخل الفريق.

ورغم التراجع، أكد كاراغر أن ما قدمه صلاح سابقاً يكفي ليضعه في مصاف أساطير ليفربول.

 أنتوني غوردون صيام طويل عن التسجيل

لم ينجح غوردون في تسجيل أو صناعة أي هدف خلال آخر 19 مباراة بالدوري، رغم محافظته على بعض اللمحات الجيدة في دوري الأبطال.

ورغم الانتقادات الواسعة من جماهير نيوكاسل، واصل المدرب إيدي هاو تجديد ثقته في اللاعب.

 إبراهيما كوناتي أخطاء أثارت الجدل

رغم التراجع الجماعي في ليفربول هذا الموسم، فإن هبوط مستوى كوناتي كان الأكثر وضوحاً.

المدافع الفرنسي ارتكب سلسلة من الأخطاء المتكررة، ومع اقتراب نهاية عقده بات مستقبله غامضا.

كاراغر انتقد فكرة الاعتماد عليه أساسياً، واعتبر أن الإبقاء عليه "قرار يستحق الإقالة".

 نيمار عودة باهتة بعد الإصابة

تعافى نيمار من إصابة قوية الموسم الماضي، لكن أداءه لم يعد إلى سابق عهده، إذ سجل 4 أهداف فقط في 17 مباراة مع سانتوس، ولم يصنع أي هدف.
ورغم احتلاله مراكز متقدمة في صناعة الفرص بالدوري البرازيلي، فإن زملاءه أهدروا تمريراته.

نيمار

ومع تراجع سانتوس إلى منطقة الهبوط، بات نيمار خارج الحسابات حتى نهاية العام.

أولي واتكنز هداف فيلا يفقد بريقه

على الرغم من التطور الواضح في أداء أستون فيلا، فإن واتكنز لم يواكب هذا التحسن، إذ سجل هدفاً واحداً فقط في آخر 12 مباراة بالدوري.

وبعد ثلاثة مواسم متتالية تجاوز فيها حاجز الـ15 هدفاً، يشهد اللاعب واحدة من أسوأ فترات مسيرته.

رودريغو ضحية دكة البدلاء في مدريد

لم يحصل رودريغو على دقائق كافية تحت قيادة تشابي ألونسو، ليقتصر دوره على اللعب كبديل.

وفي 11 مباراة لعبها بالدوري هذا الموسم، لم ينجح في تسجيل أو صناعة أي هدف، مما فتح باب التساؤلات حول عدم رضاه عن وضعه مع الفريق الملكي.

 فلوريان فيرتز صفقة الـ100 مليون لم تُقنع بعد

وصل فيرتز إلى ليفربول في صفقة ضخمة بلغت 100 مليون جنيه إسترليني، لكن بدايته لم تكن على مستوى التوقعات.

ففي أول 11 مباراة بالدوري، فشل في إحراز أو صناعة أي هدف، ليعد موسمه الأول بمثابة انطلاقة متعثرة للنجم الألماني الشاب.

كريس وود من هداف حاسم إلى غياب شبه كامل

قبل عام واحد فقط كان وود قد سجل 8 أهداف مع نوتنغهام فورست في مثل هذا التوقيت، لكن الموسم الحالي جاء صادما.

فالفريق يعاني، والمهاجم اكتفى بتسجيل هدف واحد فقط وبعد وصوله لـ20 هدفاً الموسم الماضي، تبدو مهمة تكرار نصف هذا الرقم شبه مستحيلة.

الموسم الكروي 2025 2026 ليفربول ريال مدريد محمد صلاح نيمار كريس وود فلوريان فيرتز رودريغو

فرج عامر

فرج عامر يخسر انتخابات نادي سموحة أمام محمد بلال

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-11-2025

الكهرباء

لمدة 5 ساعات.. انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بـ 3 محافظات

يارا تامر

على جهاز تنفس ... تعرض زوجة مسلم لوعكة صحية

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم السبت 29 نوفمبر 2025

الاهلي

بعد اعتداء جماهير الجيش الملكي..الأهلي يطلب زيادة سيارات تأمين حافلة الفريق

فيديو واقعة إهانة معلمة الإسكندرية

القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟

الاهلي

الأهلي يدرس التقدم بشكوى رسمية ضد جماهير الجيش الملكي.. ماذا حدث؟

جانب من الجلسة

نائب رئيس البرلمان الأردني: المجتمع الدولي مسؤول عن وقف العدوان الإسرائيلي

رئيس البرلمان العربي

اليماحي: يجب التوازن بين الاقتصاد والسياسة والأمن في رسم مستقبل المتوسط

ناصر بتيش، عضو المجلس الشعبي الوطني الجزائري

عضو المجلس الشعبي الوطني الجزائري: المنطقة تشهد تحديات غير مسبوقة تهدد توازنها

بالصور

الشتاء فرصة ذهبية لخسارة الوزن .. فما الأسباب و7 نصائح لنتائج أسرع؟

لماذا يخسر الجسم الوزن أسرع في الشتاء؟
لماذا يخسر الجسم الوزن أسرع في الشتاء؟
لماذا يخسر الجسم الوزن أسرع في الشتاء؟

مسلسل "ورد وشوكولاتة" يفتح ملف الأذى الزوجي.. أسباب تدفع الزوج لإيذاء زوجته

لماذا يؤذي الزوج زوجته؟
لماذا يؤذي الزوج زوجته؟
لماذا يؤذي الزوج زوجته؟

أغرب سيارة كوبرا.. شاهد سيارة "تروبلميكر" الكهربائية الجديدة

كوبرا
كوبرا
كوبرا

الصين تستعد لإغراق العالم بسيارات كهربائية وهجينة أرخص ثمنًا

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

هبة الزياد

تهديدات واتهامات غريبة.. صديقة هبة الزياد تفجر مفاجأة جديدة

ويجز الغلابه هيثم صاحب ترند انتش واجري

ويجز الغلابة بقى أغلب من الغلب .. شوف حصل إيه لصاحب انتش واجري؟

تصريحات دوللي شاهين

حلم حياتها تبقى شخصية كليوباترا.. دوللي شاهين تفتح قلبها بتصريحات خاصة

السبب الحقيقي وراء وفاة هبة الزياد

رجيم قاسٍ.. تفاصيل جديدة تكشفها والدة هبة الزياد عن لحظات الرحيل

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

