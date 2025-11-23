قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اسم كبير على أبواب الآنفيلد.. أول المرشحين لخلافة آرني سلوت في ليفربول

ليفربول
ليفربول
أمينة الدسوقي

تشهد أروقة نادي ليفربول حالة من الغليان بعد الخسارة الثقيلة أمام نوتنغهام فورست بثلاثية دون رد، لتتجه الأنظار سريعا نحو مستقبل المدرب الهولندي آرني سلوت الذي بات في دائرة الانتقادات والمطالبات بإقالته.

غضب جماهيري وتكهنات بإقالة وشيكة

الهزيمة السادسة لليفربول هذا الموسم خلال 12 جولة فقط من الدوري الإنجليزي الممتاز فجرت موجة غضب واسعة بين الجماهير، التي حملت سلوت مسؤولية التراجع الكبير في الأداء والنتائج.

وبدأت وسائل الإعلام البريطانية تتداول قائمة من المدربين المحتملين لخلافة سلوت، وسط ترجيحات بصدور قرار الإقالة قريبًا، خاصة أن المدرب الهولندي تولى المهمة في يوليو 2024 خلفا ليورجن كلوب.

يورجن كلوب يعود للأضواء المرشح الأبرز لقيادة الريدز

تشير تقارير إعلامية عدة إلى أن الاسم الأكثر بروزا ضمن المرشحين لقيادة ليفربول هو يورجن كلوب، المدرب السابق الذي قاد النادي لنهضة تاريخية على مدار تسعة أعوام.
وذكر موقع Sportbible أن كلوب دخل بقوة دائرة الترشيحات، مستفيدًا من خبرته الطويلة داخل "آنفيلد" ومعرفته الدقيقة بكل تفاصيل النادي.

ليفربول

ومنذ رحيله، يشغل كلوب دورا إداريا في اكتشاف المواهب بإحدى الشركات العالمية الراعية لأندية أوروبية مثل ريد بول سالزبورغ.

وخلال مقابلة الشهر الماضي، لم يستبعد المدرب الألماني بشكل قاطع فكرة العودة، قائلاً:
"قلت إنني لن أدرب فريقًا آخر في إنجلترا… وهذا يعني أنه إذا عدت، فسيكون ليفربول."

ليلة سوداء في البريميرليج سقوط العمالقة

لم يكن ليفربول وحده من تلقى ضربة موجعة في الجولة 12، إذ هزم مانشستر سيتي أيضا بشكل مفاجئ أمام نيوكاسل، ما أعاد ترتيب جدول المنافسة وفتح الباب أمام تشيلسي لاقتناص المركز الثاني.

وفي ظل تذبذب مستوى ليفربول، منحت شبكة "أوبتا" الفريق 7% فقط للاحتفاظ بلقب الدوري قبل مباراة فورست.

ويتأخر الريدز بفارق 8 نقاط على الأقل عن أرسنال المتصدر، الذي لم يعرف طعم الخسارة في آخر 14 مباراة.

سلوت يعترف بالأزمة المسؤولية تقع علي

بعد الخسارة القاسية، اعترف آرني سلوت بأن فريقه يعيش فترة وصفت بـ"الأسوأ" هذا الموسم، بعد خسارة ست مباريات من آخر سبع.

وقال المدرب الهولندي
"بدأنا المباراة بشكل جيد وخلقنا فرصا، لكن بعد الهدف الأول لم نتمكن من اللعب بالطريقة ذاتها. حاولت تعديل بعض الأمور لكنها لم تنجح."

وأكد سلوت أن الفريق يواجه تحديا مهما في دوري أبطال أوروبا قريبًا، معربا عن أمله في استعادة التوازن قبل فوات الأوان.

ترقب داخل آنفيلد هل يعود كلوب لإنقاذ الموسم؟

مع تراجع النتائج وضغط الجماهير، تتزايد التكهنات حول إمكانية اتخاذ إدارة ليفربول قرارًا حاسما خلال الأيام المقبلة.

ويبقى السؤال المطروح
هل يعود يورجن كلوب ليقود الريدز مجددا، أم تبحث الإدارة عن اسم جديد يعيد النادي إلى طريق البطولات؟

