خناقة العميد وتعديلات جذرية.. تفاصيل 4 أحداث ساخنة داخل اتحاد الكرة .. مدير فني جديد للجبلاية
تكدّس للمساعدات أمام معبر رفح.. وتحذيرات دولية من انتكاسة إنسانية مع دخول الشتاء|فيديو
المنظمة المصرية الألمانية: المرحلة الثانية من انتخابات النواب شهدت إقبالا كثيفا
وزير الخارجية: نتطلع للانضمام لمجموعة العمل المالي الخاصة برابطة الآسيان
وفاة الإعلامية الكبيرة ميرفت سلامة بعد صراع مع السرطان
الشركة المصرية للأتوبيس الترددي تنفي تعديل توقيتات التشغيل
تعليم القليوبية: إجازة فى 315 مدرسة خلال يومى انتخابات مجلس النواب
وزير الاستثمار: زيادة في الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتصل إلى 40,6 مليار دولار
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي
وزيرة التضامن تغرس نخلة في حديقة 30 يونيو بالوادي الجديد | شاهد
محافظ الجيزة: تخفيض 25% من قيمة التصالح في مخالفات البناء حال السداد الفوري
خلت من نجوم الأهلي.. ثنائي بيراميدز ضمن قائمة هدافي دوري الأبطال
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ليفربول يواصل الانهيار بخسارة قاسية أمام نوتنجهام بثلاثية في آنفيلد

إسلام مقلد

تلقى ليفربول هزيمة جديدة ومحبطة على أرضه ووسط جماهيره، بعد خسارته الثقيلة أمام نوتنجهام فورست بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت على ملعب آنفيلد، ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتواصل مسلسل النتائج السلبية للريدز في الأسابيع الأخيرة.

ونجح نوتنجهام فورست في اقتناص التقدم عند الدقيقة 33 عبر لاعبه موريلو، قبل أن يضاعف سافونا النتيجة بهدف ثانٍ زاد من تعقيد مهمة أصحاب الأرض. 

وفي الدقيقة 79، وجه جيبس وايت الضربة القاضية بتسجيل الهدف الثالث، ليحسم المواجهة تمامًا ويقضي على أي آمال لليفربول في العودة.

تشكيل ليفربول

ودفع الهولندي ارني سلوت بتشكيل هجومي قوي بدأ بالحارس أليسون، وخط دفاع ضم كيركيز وفان دايك وكوناتي وجونز، بينما تكون خط الوسط من جرافنبيرخ وماك أليستر وسوبوسلاي، وفي الهجوم اعتمد الفريق على الثلاثي جاكبو وإيزاك ومحمد صلاح، الذي لم ينجح اليوم في تغيير واقع المباراة.

ترتيب الفريقين

وبهذه الهزيمة يتجمد رصيد ليفربول عند 18 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما رفع نوتنجهام فورست رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس عشر، محققًا واحدة من أهم مفاجآت الجولة، ومؤكدًا حجم الأزمة التي يعيشها ليفربول في الفترة الأخيرة.

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

مي سليم

مي سليم تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام

عمرو الليثي

عمرو الليثي: عمل الصالحات يريح البال.. والإنفاق يزيل الخوف والحزن

درة

برفقة والدتها.. درة تتألق في أحدث ظهور | شاهد

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

