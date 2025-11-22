ليفربول يواصل الانهيار بخسارة قاسية أمام نوتنجهام بثلاثية في آنفيلد

تلقى ليفربول هزيمة جديدة ومحبطة على أرضه ووسط جماهيره، بعد خسارته الثقيلة أمام نوتنجهام فورست بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت على ملعب آنفيلد، ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتواصل مسلسل النتائج السلبية للريدز في الأسابيع الأخيرة.

ونجح نوتنجهام فورست في اقتناص التقدم عند الدقيقة 33 عبر لاعبه موريلو، قبل أن يضاعف سافونا النتيجة بهدف ثانٍ زاد من تعقيد مهمة أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 79، وجه جيبس وايت الضربة القاضية بتسجيل الهدف الثالث، ليحسم المواجهة تمامًا ويقضي على أي آمال لليفربول في العودة.

تشكيل ليفربول

ودفع الهولندي ارني سلوت بتشكيل هجومي قوي بدأ بالحارس أليسون، وخط دفاع ضم كيركيز وفان دايك وكوناتي وجونز، بينما تكون خط الوسط من جرافنبيرخ وماك أليستر وسوبوسلاي، وفي الهجوم اعتمد الفريق على الثلاثي جاكبو وإيزاك ومحمد صلاح، الذي لم ينجح اليوم في تغيير واقع المباراة.

ترتيب الفريقين

وبهذه الهزيمة يتجمد رصيد ليفربول عند 18 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما رفع نوتنجهام فورست رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس عشر، محققًا واحدة من أهم مفاجآت الجولة، ومؤكدًا حجم الأزمة التي يعيشها ليفربول في الفترة الأخيرة.