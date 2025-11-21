ثنائي ليفربول يغيب عن مواجهة نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن يستعيد ليفربول خدمات حارس مرماه أليسون بيكر في مواجهة نوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي الممتاز غدا السبت، وهي دفعة معنوية في الوقت المناسب لفريق المدرب الهولندي آرني سلوت بعد سلسلة من النتائج المخيبة قبل فترة التوقف الدولي.



ومن المتوقع أن يشارك البرازيلي في ملعب أنفيلد بعد غياب دام سبعة أسابيع بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، بينما يسعى حامل اللقب لاستعادة الزخم.



وقال سلوت في تصريحات عبر مؤتمر صحفي: "سيكون أليسون قادرا على المشاركة غدا إذا سارت الأمور بشكل جيد اليوم، ومع ذلك، فإن الثنائي كونور برادلي وفلوريان فيرتز خارج التشكيلة بسبب مشاكل عضلية تعرضا لها خلال فترة التوقف، ومن المتوقع أن يغيب برادلي لمدة ثلاثة أسابيع".

ويحتل ليفربول المركز الثامن في الدوري برصيد 18 نقطة، بفارق ثماني نقاط خلف المتصدر أرسنال، وتلقى في مباراته الأخيرة قبل فترة التوقف الدولي هزيمة قاسية 3-صفر أمام مانشستر سيتي.



وعندما سُئل عن إمكانية قيام ليفربول بتعزيز تشكيلته خلال فترة الانتقالات في يناير كانون الثاني، أوضح سلوت إن هذا آخر ما يشغل تفكيره.

وتابع: "هناك الكثير من المباريات التي ستلعب قبل ذلك، تركيزنا الوحيد الآن ينصب على الفوز بها".

كما تجاهل سؤالا حول حظوظ فريقه في الاحتفاظ باللقب.

وأضاف: "نحن لا نفكر في ذلك ولا نتحدث عنه، نفس الأمر في الموسم الماضي عندما كنا في صدارة الدوري، الأمر يتعلق فقط بالمباراة التالية، أفضل طريقة لتقييم موقفنا في جدول الدوري بعد 38 مباراة، والطريقة الأخرى المناسبة بعد 19 مباراة (منتصف الموسم)، لنرى أين سنكون حينها".

تأثير وفاة ديوجو جوتا

كما تطرق سلوت إلى التأثير العاطفي لفقدان ديوجو جوتا، الذي توفي في حادث سيارة في يوليو الماضي، وقال آندي روبرتسون قائد منتخب اسكتلندا، بعد فوز منتخب بلاده على الدنمارك 4-2 يوم الثلاثاء الماضي، وتأهله إلى كأس العالم، إنه كان "محطمًا" وهو يفكر في صديقه وزميله الراحل.

وواصل: "شاهدت المقابلة مباشرة وأعلم أن هذا الأمر يمثل مشكلة بالنسبة لنا، وهو أمر طبيعي تماما، في هذه اللحظة، أفكر دائما كيف سيكون شعور زوجته وأطفاله؟ لأن الأمر أصعب بكثير عليهم مما هو علينا، لكن من الواضح أننا سنفتقد اللاعب والإنسان".



وأحبط فورست منافسه ليفربول في الموسم الماضي، إذ فاز عليه 1-صفر في أنفيلد ثم تعادل معه 1-1 في نوتنجهام، وأحرز البديل جوتا هدف التعادل آنذاك".



واختتم: "من الجيد أن نتذكره دائما، من المستحيل قياس تأثير ذلك على اللاعبين وعلى نتائجنا، لكن آخر شيء قد أفعله هو استخدامه كعذر".