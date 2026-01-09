تحذير رسمي من اضطرابات متوقعة في الملاحة البحرية بالبحر الأحمر.. ما القصة؟

حذّرت هيئة موانئ البحر الأحمر من اضطرابات متوقعة في حركة الملاحة البحرية بنطاق البحر الأحمر، اليوم الجمعة الموافق 9 يناير، وذلك نتيجة سوء الأحوال الجوية، وفقًا لما ورد في كتاب هيئة السلامة البحرية.

وأفادت الهيئة بأن التوقعات تشير إلى تأثر حركة الملاحة باضطراب الرياح وارتفاع الأمواج، الأمر الذي قد يؤثر على سير الوحدات البحرية والأنشطة الملاحية المختلفة، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للسيطرة على الموقف وضمان سلامة الملاحة البحرية.

وشددت هيئة موانئ البحر الأحمر على ضرورة التزام جميع الوحدات البحرية، بما في ذلك اللنشات السياحية ومراكب الصيد، بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، وعدم الإبحار إلا بعد التأكد من تحسن الأحوال الجوية والحصول على الموافقات اللازمة، حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.

وفي هذا السياق، ناشدت الجهات المعنية المواطنين والصيادين ورواد البحر بضرورة توخي الحذر الشديد خلال هذه الفترة، والالتزام الكامل بإرشادات السلامة البحرية، مع متابعة النشرات الجوية الصادرة أولًا بأول، تجنبًا لأي مخاطر قد تنجم عن التقلبات الجوية المفاجئة.

وأكدت الهيئة استمرار المتابعة الميدانية لحالة الطقس وحركة الملاحة على مدار الساعة، والتنسيق مع الجهات المختصة للتعامل الفوري مع أي مستجدات، بما يضمن أعلى درجات الأمان داخل نطاق البحر الأحمر.