الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل لأكثر من 4 ملايين طالب خلال النصف الأول من 2025/2026
رسميا.. الوداد المغربي يعلن انضمام صلاح مصدق
المشاط: تطبيق دليل خطة التنمية المستجيبة للنوع لتمكين ذوي الإعاقة
علامة الصلاة.. حسين أبو حجاج يسترجع موقفا مؤثرا مع نور الشريف
كبار أفريقيا في مواجهة مصيرية.. 8 منتخبات تتصارع على المجد.. من يحقق اللقب القاري؟
القبض على حارس عقار تعدى على كلب بعصا خشبية في العجوزة
تعرف على أسعار الدواجن والبيض في الوادي الجديد اليوم
الجزائري غربال يدير مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار
تطبيق إنستا باي.. خصائص جديدة للمستخدمين بالتحديث الأخير
رئيس جامعة الأزهر: الإمام الطيب.. زهد القائد وعدالة الإمام وهمّ الأمة
بعد وصفه ما يحدث في غزة بـ" الابادة الجماعية.. ادارج أسم جافيير بارديم بالقائمة السوداء
وزيرة التخطيط تبحث مع 'القومي للإعاقة' آليات دمج 11 مليون مواطن في خطط التنمية المستدامة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحذير رسمي من اضطرابات متوقعة في الملاحة البحرية بالبحر الأحمر.. ما القصة؟

ابراهيم جادالله

حذّرت هيئة موانئ البحر الأحمر من اضطرابات متوقعة في حركة الملاحة البحرية بنطاق البحر الأحمر، اليوم الجمعة الموافق 9 يناير، وذلك نتيجة سوء الأحوال الجوية، وفقًا لما ورد في كتاب هيئة السلامة البحرية.

وأفادت الهيئة بأن التوقعات تشير إلى تأثر حركة الملاحة باضطراب الرياح وارتفاع الأمواج، الأمر الذي قد يؤثر على سير الوحدات البحرية والأنشطة الملاحية المختلفة، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للسيطرة على الموقف وضمان سلامة الملاحة البحرية.

وشددت هيئة موانئ البحر الأحمر على ضرورة التزام جميع الوحدات البحرية، بما في ذلك اللنشات السياحية ومراكب الصيد، بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، وعدم الإبحار إلا بعد التأكد من تحسن الأحوال الجوية والحصول على الموافقات اللازمة، حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.

وفي هذا السياق، ناشدت الجهات المعنية المواطنين والصيادين ورواد البحر بضرورة توخي الحذر الشديد خلال هذه الفترة، والالتزام الكامل بإرشادات السلامة البحرية، مع متابعة النشرات الجوية الصادرة أولًا بأول، تجنبًا لأي مخاطر قد تنجم عن التقلبات الجوية المفاجئة.

وأكدت الهيئة استمرار المتابعة الميدانية لحالة الطقس وحركة الملاحة على مدار الساعة، والتنسيق مع الجهات المختصة للتعامل الفوري مع أي مستجدات، بما يضمن أعلى درجات الأمان داخل نطاق البحر الأحمر.

رسميًا.. زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة في هذا الموعد

في ذكري رحيله.. وائل الإبراشي نضال القلم والشاشة في مواجهة الفساد

موجة برد قوية تقترب.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدا

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

5 ملايين دولار.. تطورات بمفاوضات الأهلي مع فيستون مايلي

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. صعود عيار 21

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه

6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

السودان .. الجيش يدمر 240 مركبة قتالية للمتمردين في دارفور وكردفان

وزارة الاتصالات الإيرانية : قرار قطع الانترنت صادر عن الجهات الأمنية المختصة

اليمن.. ‌‏المجلس الانتقالي يحل نفسه

آية سماحة ضيفة ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا.. صور

ترامب يشكل نظاما دوليا جديدا منطقه القوة.. وينهي مستقبل النظام العالمي متعدد الأقطاب

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

