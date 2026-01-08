أخبار البحر الأحمر.. إعدام أغذية فاسدة وإنذار منشآت مخالفة في حملة رقابية بالغردقة

نفذت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة حملة رقابية موسعة استهدفت عدداً من المنشآت التجارية والمطاعم والكافيهات بنطاق حي شمال، وذلك في إطار جهود المحافظة لتشديد الرقابة على الأنشطة التجارية وضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية والتجارية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية والقانونية.

وشملت الحملة، التي أشرف عليها مدير إدارة البيئة بمدينة الغردقة، التفتيش على 9 منشآت ما بين مطاعم وكافيهات ومحال تجارية، حيث أسفرت أعمال الفحص عن إعدام 5 كيلوجرامات من اللحوم والمجمدات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بعد ثبوت تغير خواصها الطبيعية بما يشكل خطرًا على الصحة العامة.

كما تم إصدار 7 إنذارات لعدد من المنشآت المخالفة، بسبب العمل دون تراخيص نشاط أو إشغال، وعدم استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية وسلامة الغذاء، إلى جانب تحرير محضر نظافة لمنشأة لم تلتزم بالاشتراطات الصحية المعتمدة.

وفي سياق متصل، شددت اللجنة على أصحاب المحال والسلاسل التجارية بضرورة الالتزام بقرار منع استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتوجه إلى استخدام البدائل الصديقة للبيئة القابلة للتحلل، محذرة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما طالبت اللجنة أصحاب المنشآت بسرعة التوجه إلى الحي لتقنين أوضاعهم، واستخراج التراخيص والسجلات البيئية اللازمة.

وشارك في تنفيذ الحملة ممثلون عن مديرية الطب البيطري، وهيئة سلامة الغذاء، وإدارات البيئة، وتراخيص المحال، والسلامة والصحة المهنية بحي شمال الغردقة، في إطار التنسيق المشترك بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الانضباط والالتزام بالضوابط الصحية والبيئية.

وأكدت الوحدة المحلية استمرار تنفيذ الحملات الرقابية بشكل دوري ومكثف بجميع أحياء المدينة، للتصدي لأية مخالفات تمس صحة المواطنين، وضمان تقديم خدمات غذائية آمنة، والحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الغردقة.