قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش اللبناني: خطتنا لحصر السلاح دخلت مرحلة مُتقدمة
مطار مرسى علم الدولي يستقبل 18 رحلة أوروبية اليوم ضمن حركة سياحية نشطة
هلا شيحة بالحجاب وتوجه رسالة مؤثرة لجمهورها عن التوبة
سفير السعودية باليمن يلتقي وفدا من المجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض
رابط استمارة الثانوية العامة 2026 .. ترقبوا تفعيله هنا خلال أيام
لا تنتظر الاختراق .. 8 إعدادات واتساب يجب تفعيلها اليوم لحماية حسابك
الجيش الروسي يضم سلاحا جديدا لمواجهة المسيرات الأوكرانية
شروط التقديم لمسابقة الأم المثالية لعام 2026
محمود سعد يفتح النار: لا زواج ثاني في الخفاء والزوجة من حقها ترفض
مصر وقبرص تبحثان تسريع مشروعات الغاز وربط الحقول بالبنية التحتية المصرية
الدفاع الروسية تعلن تدمير 66 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
قوات تابعة لمجلس القيادة اليمني تصل إلى العاصمة المؤقتة عدن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار البحر الأحمر.. إعدام أغذية فاسدة وإنذار منشآت مخالفة في حملة رقابية بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

نفذت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة حملة رقابية موسعة استهدفت عدداً من المنشآت التجارية والمطاعم والكافيهات بنطاق حي شمال، وذلك في إطار جهود المحافظة لتشديد الرقابة على الأنشطة التجارية وضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية والتجارية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية والقانونية.

وشملت الحملة، التي أشرف عليها مدير إدارة البيئة بمدينة الغردقة، التفتيش على 9 منشآت ما بين مطاعم وكافيهات ومحال تجارية، حيث أسفرت أعمال الفحص عن إعدام 5 كيلوجرامات من اللحوم والمجمدات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بعد ثبوت تغير خواصها الطبيعية بما يشكل خطرًا على الصحة العامة.

كما تم إصدار 7 إنذارات لعدد من المنشآت المخالفة، بسبب العمل دون تراخيص نشاط أو إشغال، وعدم استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية وسلامة الغذاء، إلى جانب تحرير محضر نظافة لمنشأة لم تلتزم بالاشتراطات الصحية المعتمدة.

وفي سياق متصل، شددت اللجنة على أصحاب المحال والسلاسل التجارية بضرورة الالتزام بقرار منع استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتوجه إلى استخدام البدائل الصديقة للبيئة القابلة للتحلل، محذرة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما طالبت اللجنة أصحاب المنشآت بسرعة التوجه إلى الحي لتقنين أوضاعهم، واستخراج التراخيص والسجلات البيئية اللازمة.

وشارك في تنفيذ الحملة ممثلون عن مديرية الطب البيطري، وهيئة سلامة الغذاء، وإدارات البيئة، وتراخيص المحال، والسلامة والصحة المهنية بحي شمال الغردقة، في إطار التنسيق المشترك بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الانضباط والالتزام بالضوابط الصحية والبيئية.

وأكدت الوحدة المحلية استمرار تنفيذ الحملات الرقابية بشكل دوري ومكثف بجميع أحياء المدينة، للتصدي لأية مخالفات تمس صحة المواطنين، وضمان تقديم خدمات غذائية آمنة، والحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الغردقة.

البحر الاحمر الغردقة محافظة البحر الاحمر مدية الغردقة محافظ البحر الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخميس إجازة رسمية

هل الخميس 8 يناير إجازة للموظفين والطلاب؟.. قرار رسمي يوضح

اسعار الذهب اليوم 7 يناير

عيار 21 يرتفع.. أسعار الذهب الآن 7 يناير

الإعلامية لما جبريل

استقالة المذيعة لما جبريل من قناة اكسترا نيوز .. تفاصيل

الأرصاد

حالة من عدم الاستقرار.. الأرصاد تحذر: موجة جديدة من انخفاض شديد في الحرارة

أسعار الدواجن

الكتكوت بـ 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 يناير

الارصاد

الأرصاد تحذر من طقس الخميس.. شبورة كثيفة صباحا وأمطار رعدية ليلا

حمزة عبد الكريم

موهبة حقيقية.. مدرب منتخب مصر يكشف سبب اختيار برشلونة لحمزة عبد الكريم

الطقس في مصر

الأرصاد تصدر إنذارًا بحريًا بشأن سواحل ومدن البحر المتوسط | تفاصيل

ترشيحاتنا

وزير الخارجية السعودي و نظيره الأمريكي

وزير الخارجية السعودي يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الأميركي وأعضاء في الكونغرس بواشنطن

ترامب

تقرير: ترامب يدرس السيطرة على صناعة النفط الفنزويلية وخفض أسعار النفط

عيدروس الزبيدي

تحالف دعم الشرعية: الزبيدي غادر ميناء بربرة بطائرة بإشراف ضباط إماراتيين

بالصور

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

كالسيوم ومناعة.. ماذا يحدث لطفلك عند تناول الزبادى بالسمسم؟

ماذا يحدث لطفلك عند تناول الزبادى بالسمسم؟
ماذا يحدث لطفلك عند تناول الزبادى بالسمسم؟
ماذا يحدث لطفلك عند تناول الزبادى بالسمسم؟

طريقة عمل كيك التفاح والقرفة الصحية

كيك التفاح و القرفه الصحية
كيك التفاح و القرفه الصحية
كيك التفاح و القرفه الصحية

فيديو

نانسي عجرم

التفاهم بقى تهمة.. نانسي عجرم تكسر الصمت وترد على شائعة طلاقها‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد