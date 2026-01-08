سكرتير بحر الأحمر ورئيس مدينة الغردقة يتفقدان مشروعات خدمية وتنموية

أجرى كمال سليمان السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، جولة صباحية لتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة الغردقة،في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمدن محافظة البحر الأحمر، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وشملت الجولة تفقد سوق الجملة، إلى جانب مشروعات الإسكان التي يتم إنشاؤها حاليًا، حيث اطمأن المسؤولان على سير العمل داخل المواقع، واستعرضا نسب التنفيذ المحققة، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وجودة الأعمال المنفذة.

كما تضمنت الجولة تفقد بلوكات حي الروضة، حيث حرص السكرتير العام ورئيس المدينة على الاستماع المباشر إلى مطالب واحتياجات الأهالي، في إطار توجه المحافظة لتعزيز التواصل مع المواطنين، ورصد المشكلات على أرض الواقع والعمل على إيجاد حلول سريعة لها.

واختُتمت الجولة بالوقوف على أعمال إنشاء محور شارع الثلاثين، والذي يُعد شريانًا مروريًا هامًا يربط بين شارع النصر والكورنيش، حيث تم متابعة وتيرة التنفيذ والتأكيد على أهمية الانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن، لما له من دور محوري في تخفيف الكثافات المرورية وتحسين الحركة داخل المدينة.

وأكد المسؤولان استمرار الجولات الميدانية لمتابعة مختلف المشروعات، بما يحقق تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم خطط التنمية الشاملة بمدينة الغردقة.