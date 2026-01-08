شمال الغردقة: تكثيف الحملات لحل شكاوى المواطنين وضبط التزام الورش

واصلت رئاسة حي شمال الغردقة تكثيف حملاتها المسائية لمتابعة شكاوى المواطنين وضبط التزام الورش داخل نطاق الحي، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، وبناءً على توجيهات اللواء أحمد علي أحمد رئيس حي شمال الغردقة.

وشملت الحملة المسائية المرور على منطقتي التقوى وحفر الباطن، لمتابعة الشكاوى السابقة الخاصة ببعض الورش، والتأكد من التزام أصحابها بمواعيد الغلق القانونية، وعدم تكرار المخالفات التي قد تتسبب في إزعاج الأهالي.

كما امتدت الحملة إلى شارع السلام، ومنطقة الكهف، وشارع سمير زوايا، لمتابعة التزام الورش بالغلق في المواعيد المحددة، والتأكد من عدم وجود شكاوى من المواطنين، إلى جانب تسهيل الحركة المرورية بالشوارع العامة والحفاظ على الانضباط.

وشارك في تنفيذ الحملة مساعد رئيس الحي، وقسم تراخيص المحلات، وقسم البيئة، في إطار التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية بالحي، بما يضمن فاعلية المتابعة وسرعة التعامل مع أية مخالفات.

وأكد رئيس حي شمال الغردقة استمرار المرور اليومي والمتابعة الميدانية بكافة مناطق الحي، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على راحة المواطنين، وتحقيق الانضباط العام، والتزام الجميع بالقوانين واللوائح المنظمة داخل نطاق الحي.