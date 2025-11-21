قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
أسباب كاشفة.. لماذا يواجه ليفربول صعوبة في حسم مستقبل محمد صلاح؟

أمينة الدسوقي

يظل مستقبل النجم المصري محمد صلاح داخل ليفربول عنوانا رئيسيا للنقاش، رغم تجديد النادي عقده عقب موسم استثنائي قاد فيه الفريق للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي وبينما تؤكد إدارة النادي ثقتها في قدرة هدافها التاريخي على استعادة بريقه في الموسم الجديد 2025-2026، تظهر عوامل معقدة تجعل عملية حسم مستقبله أكثر صعوبة.

الثقة في صلاح مستمرة

بحسب تقرير موقع GOAL، ما زال ليفربول يراهن على قيمة محمد صلاح الفنية، خاصة بعد تجاوز اللاعب حاجز 250 هدفًا بقميص النادي، ليواصل تعزيز مكانته كأحد أهم لاعبي العصر الحديث في "أنفيلد".

لكن السوق الكروي تغير بشكل جذري؛ فالأندية السعودية تواصل سعيها الحثيث لضم نجوم الصف الأول، مستفيدة من قدراتها المالية الضخمة. وبالنسبة للاعب بحجم صلاح وعمره، تظل احتمالات الرحيل قائمة مهما بدا الأمر معقدًا.

ديفيد جيمس مستقبل صلاح لا تحدده العقود فقط

يرى حارس مرمى ليفربول السابق ديفيد جيمس أن مستقبل صلاح لن يُحسم عبر الأوراق والعقود فقط، بل من خلال "حوار صادق" بين الطرفين.

وقال جيمس في تصريحات لـ GOAL: "لم يكن ليفربول مضطرًا للتجديد لصلاح، ولم يكن اللاعب مجبرًا على البقاء. الأداء هو المحرك الأساسي للقرارات طويلة المدى."

ويعتقد جيمس أن النادي قد يصل إلى مرحلة لا تكون فيها أرقام صلاح هي ما يحتاجه الفريق، ما قد يفتح الباب لرحيله، رغم عدم توقعه تراجع مستوى النجم المصري قريبًا.

كما أشار إلى أن الأداء القوي لصلاح قد يرفع مجددًا ضغوط العروض السعودية، قائلاً إن الدعم المالي الكبير لتلك الأندية قد "يقدم عرضًا لا يمكن لليفربول رفضه".

الاستعداد لمرحلة ما بعد صلاح

رغم نفيه وجود نية داخل ليفربول للتخلي عن صلاح حاليا، يؤكد جيمس أن النادي يجيد التخطيط المسبق لمرحلة ما بعد النجوم الكبار، واستشهد بصفقة ديوجو جوتا مثالًا على سياسة الإحلال الذكية داخل النادي، حيث يعمل قسم التعاقدات في ليفربول على بناء عمق تنافسي قبل ظهور أي فجوات واضحة في الفريق.

وقد ظهر هذا النهج خلال السنوات الماضية في مزج لاعبين جدد مع الحفاظ على استمرارية المخضرمين، مما يضمن انتقالًا سلسًا بين الأجيال.

العمر ليس مشكلة لصلاح

رفض جيمس فكرة أن محمد صلاح يقترب من نهاية سنواته الذهبية، مشيرًا إلى لاعبين مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو الذين استمروا في تقديم مستويات عالية في نفس الفئة العمرية.

وأكد أن الحالة البدنية لصلاح لا تزال مميزة للغاية، قائلاً إنه "يمتلك بسهولة عقدًا آخر" إذا أراد الاستمرار مع ليفربول أو اتخاذ خيار جديد لاحقًا.

وإذا أكمل صلاح عقده الحالي، فسيكون قد أمضى عقدًا كاملًا في ملعب أنفيلد، وهو رقم نادر في كرة القدم الحديثة.

لا إشارات لرحيل وشيك لكن الباب مفتوح

رغم استمرار الثقة المتبادلة بين الطرفين، يظل مستقبل محمد صلاح مفتوحًا أمام احتمالات متعددة فبين القدرات المالية للأندية السعودية، وتخطيط ليفربول للمستقبل، ورغبة اللاعب في الاستمرار بالمنافسة، تبدو كل السيناريوهات ممكنة دون وجود أي مؤشر حقيقي على رحيل وشيك حتى الآن.

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

نائب وزير الصحة

الصحة: تحويل طبيبة النوبتجية والأسنان للتحقيق ونقلهما خارج منطقة الشروق.. تفاصيل

جانب من الفاعليات

ضمن مبادرة تمكين .. جامعة عين شمس تواصل توعوية أسر الطلاب ذوي الإعاقة

ألسن عين شمس

ألسن عين شمس تبحث مع الجامعة المفتوحة التحول الرقمي في تدريس اللغة الصينية

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

