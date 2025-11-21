أسباب كاشفة.. لماذا يواجه ليفربول صعوبة في حسم مستقبل محمد صلاح؟

يظل مستقبل النجم المصري محمد صلاح داخل ليفربول عنوانا رئيسيا للنقاش، رغم تجديد النادي عقده عقب موسم استثنائي قاد فيه الفريق للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي وبينما تؤكد إدارة النادي ثقتها في قدرة هدافها التاريخي على استعادة بريقه في الموسم الجديد 2025-2026، تظهر عوامل معقدة تجعل عملية حسم مستقبله أكثر صعوبة.

الثقة في صلاح مستمرة

بحسب تقرير موقع GOAL، ما زال ليفربول يراهن على قيمة محمد صلاح الفنية، خاصة بعد تجاوز اللاعب حاجز 250 هدفًا بقميص النادي، ليواصل تعزيز مكانته كأحد أهم لاعبي العصر الحديث في "أنفيلد".

لكن السوق الكروي تغير بشكل جذري؛ فالأندية السعودية تواصل سعيها الحثيث لضم نجوم الصف الأول، مستفيدة من قدراتها المالية الضخمة. وبالنسبة للاعب بحجم صلاح وعمره، تظل احتمالات الرحيل قائمة مهما بدا الأمر معقدًا.

ديفيد جيمس مستقبل صلاح لا تحدده العقود فقط

يرى حارس مرمى ليفربول السابق ديفيد جيمس أن مستقبل صلاح لن يُحسم عبر الأوراق والعقود فقط، بل من خلال "حوار صادق" بين الطرفين.

وقال جيمس في تصريحات لـ GOAL: "لم يكن ليفربول مضطرًا للتجديد لصلاح، ولم يكن اللاعب مجبرًا على البقاء. الأداء هو المحرك الأساسي للقرارات طويلة المدى."

ويعتقد جيمس أن النادي قد يصل إلى مرحلة لا تكون فيها أرقام صلاح هي ما يحتاجه الفريق، ما قد يفتح الباب لرحيله، رغم عدم توقعه تراجع مستوى النجم المصري قريبًا.

كما أشار إلى أن الأداء القوي لصلاح قد يرفع مجددًا ضغوط العروض السعودية، قائلاً إن الدعم المالي الكبير لتلك الأندية قد "يقدم عرضًا لا يمكن لليفربول رفضه".

الاستعداد لمرحلة ما بعد صلاح

رغم نفيه وجود نية داخل ليفربول للتخلي عن صلاح حاليا، يؤكد جيمس أن النادي يجيد التخطيط المسبق لمرحلة ما بعد النجوم الكبار، واستشهد بصفقة ديوجو جوتا مثالًا على سياسة الإحلال الذكية داخل النادي، حيث يعمل قسم التعاقدات في ليفربول على بناء عمق تنافسي قبل ظهور أي فجوات واضحة في الفريق.

وقد ظهر هذا النهج خلال السنوات الماضية في مزج لاعبين جدد مع الحفاظ على استمرارية المخضرمين، مما يضمن انتقالًا سلسًا بين الأجيال.

العمر ليس مشكلة لصلاح

رفض جيمس فكرة أن محمد صلاح يقترب من نهاية سنواته الذهبية، مشيرًا إلى لاعبين مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو الذين استمروا في تقديم مستويات عالية في نفس الفئة العمرية.

وأكد أن الحالة البدنية لصلاح لا تزال مميزة للغاية، قائلاً إنه "يمتلك بسهولة عقدًا آخر" إذا أراد الاستمرار مع ليفربول أو اتخاذ خيار جديد لاحقًا.

وإذا أكمل صلاح عقده الحالي، فسيكون قد أمضى عقدًا كاملًا في ملعب أنفيلد، وهو رقم نادر في كرة القدم الحديثة.

لا إشارات لرحيل وشيك لكن الباب مفتوح

رغم استمرار الثقة المتبادلة بين الطرفين، يظل مستقبل محمد صلاح مفتوحًا أمام احتمالات متعددة فبين القدرات المالية للأندية السعودية، وتخطيط ليفربول للمستقبل، ورغبة اللاعب في الاستمرار بالمنافسة، تبدو كل السيناريوهات ممكنة دون وجود أي مؤشر حقيقي على رحيل وشيك حتى الآن.