ليفربول يدرس ضم رافينيا لتعويض محمد صلاح .. عرض ضخم وبرشلونة يرحّب

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ليفربول بدأ التحرك فعليًا للبحث عن بديل محتمل للنجم المصري محمد صلاح، في ظل احتمالية رحيله أو تراجع مستواه في الموسم المقبل، حيث وضع الجناح البرازيلي رافينيا، لاعب برشلونة، كخيار أول على طاولة التدعيمات.

وذكر موقع "فيشاخيس" الإسباني أن ليفربول يستعد لتقديم عرض يصل إلى 100 مليون يورو لإقناع برشلونة بالتخلي عن اللاعب، في صفقة قد تكون مغرية للنادي الكتالوني الذي يبحث عن تخفيف الضغوط المالية وفتح مساحة للمناورة في إطار قواعد اللعب المالي النظيف.

أندية تهتم بمراقبة رافينيا

اهتمام ليفربول ليس الوحيد، إذ أفاد التقرير بأن أتلتيكو مدريد يراقب موقف رافينيا هو الآخر، ما قد يُشعل صراعًا متوقعًا على خدمات الجناح البرازيلي خلال سوق الانتقالات المقبل.

أرقام رافينيا المبهرة

رافينيا، البالغ من العمر 28 عامًا، قدّم موسمًا استثنائيًا بقميص برشلونة، حيث سجل 60 هدفًا وصنع 57 آخرين، وهي أرقام تجعله واحدًا من أكثر اللاعبين تأثيرًا في أوروبا خلال الموسم الماضي، كما تعزز من قيمته كخيار مناسب لتعويض رحيل محمد صلاح.

وتمنح تجربته السابقة في الدوري الإنجليزي مع ليدز يونايتد ميزة إضافية، حيث يرى ليفربول أن اللاعب لن يحتاج وقتًا طويلاً للتأقلم على أجواء البريميرليج.

تحديات ليفربول بعد صفقات الصيف

ورغم الإنفاق الكبير في الميركاتو الماضي، لم تنجح معظم صفقات ليفربول في تحقيق التأثير المنتظر، خاصة بعد المستويات المتذبذبة لكل من:

– فلوريان فيرتز

– ألكسندر إيزاك

– جيريمي فريمبونج

– ميلوس كيركيز

بينما ظهر هوجو إيكيتيكي فقط بمستوى جيد، وهو ما يجعل إدارة الريدز أكثر إصرارًا على ضم نجم جاهز وقادر على صناعة الفارق فورًا.