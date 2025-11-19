فيفا: محمد صلاح ومرموش يقودان أحلام مصر في مونديال 2026

سلّط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الضوء على مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2026، وهي النسخة الأولى التي تقام بمشاركة 48 منتخبًا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مؤكدًا أن الفراعنة يدخلون البطولة بطموحات مرتفعة تحت قيادة المدرب حسام حسن.

وفي تقرير موسّع نشره عبر منصاته الرسمية، أشاد "فيفا" بالدور الحاسم الذي لعبه محمد صلاح في حسم بطاقة التأهل، بعدما سجل هدفين أمام جيبوتي في الجولة التاسعة من التصفيات، ليقود مصر للمشاركة الرابعة في تاريخها، والثانية له شخصيًا، بعد مشوار تصدّرته مصر دون معاناة كبيرة أمام بوركينا فاسو.

وأكد التقرير أن المنتخب المصري، بقيادة حسام حسن، يتطلع لتحقيق أول انتصار في تاريخ مشاركاته بالمونديال، معتمدًا على تألق صلاح، وصعود نجم عمر مرموش مع مانشستر سيتي، إلى جانب العناصر الشابة التي منحت الفريق زخمًا هجوميًا جديدًا.

أعاد "فيفا" التذكير بما قدمه المنتخب المصري خلال التصفيات، حيث ظهر دفاع الفراعنة بشكل صلب، ولم يستقبل الفريق سوى هدفين فقط، بينما حافظ محمد الشناوي على نظافة شباكه في أغلب المباريات، في أداء وصفه الاتحاد بأنه "يعكس شخصية فريق يعرف كيف يحسم التأهل دون تعقيد".

وأشار الاتحاد الدولي إلى أن مصر تدخل مونديال 2026 برغبة واضحة في تجاوز عقدة دور المجموعات، بعد ثلاث مشاركات سابقة أعوام 1934 و1990 و2018 لم يحقق خلالها المنتخب أي فوز.

ورأى "فيفا" أن الأداء المتطور تحت قيادة حسام حسن، وتوازن القائمة بين الخبرة الممثلة في صلاح وتريزيجيه، والشباب المتمثل في مرموش ومصطفى محمد، يمنح المنتخب تشكيلة قادرة على المنافسة وتقديم صورة قوية.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن مصر تمتلك العناصر التي تتيح لها السير على خُطى التجربة المغربية في مونديال قطر 2022، بعد أداء مميز في دفاعها ووسطها وهجومها، وثبات كبير من الحارس محمد الشناوي الذي واصل تألقه في كأس العالم للأندية 2025.

وأكد "فيفا" أن الفراعنة يدخلون البطولة المقبلة بروح جديدة وطموح واضح لكتابة فصل مختلف في تاريخ مشاركاتهم المونديالية.