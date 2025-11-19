قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عملية جراحية في كتفه | دخول أحمد الجندي المستشفى
الحق اشتري .. شعبة مواد البناء توجه رسالة عاجلة للمواطنين
هل يجوز تكليف شخص بمهام موظف آخر مقابل أجر؟.. الإفتاء تحدد حكم الشرع
تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
فنزويلا تحشد أسلحة ثقيلة على ساحل الكاريبي .. وتعلن استعدادها لحرب طويلة
بدء توافد الفنانين إلى السجادة الحمراء لختام مهرجان القاهرة السينمائي
المتهم الثاني في واقعة التعدي على أطفال مدرسة دولية بالسلام يعترف بالجريمة| تفاصيل مثيرة
واشنطن تضغط وزيلينسكي يصرخ: خطة ترامب السلام تفقدنا الكرامة
ذروة في ارتفاع درجات الحرارة .. الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن طقس الأيام القادمة
عودة عاشور .. قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
مصاريفها فوق الـ 70 ألف جنيه | الأهالي يطالبون بإعدام المعتدين على تلاميذ مدرسة السلام
التصويت الاثنين المقبل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. اعرف لجنتك بالرقم القومي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فيفا: محمد صلاح ومرموش يقودان أحلام مصر في مونديال 2026

محمد صلاح وعمر مرموش
محمد صلاح وعمر مرموش
حمزة شعيب

سلّط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الضوء على مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2026، وهي النسخة الأولى التي تقام بمشاركة 48 منتخبًا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مؤكدًا أن الفراعنة يدخلون البطولة بطموحات مرتفعة تحت قيادة المدرب حسام حسن.

وفي تقرير موسّع نشره عبر منصاته الرسمية، أشاد "فيفا" بالدور الحاسم الذي لعبه محمد صلاح في حسم بطاقة التأهل، بعدما سجل هدفين أمام جيبوتي في الجولة التاسعة من التصفيات، ليقود مصر للمشاركة الرابعة في تاريخها، والثانية له شخصيًا، بعد مشوار تصدّرته مصر دون معاناة كبيرة أمام بوركينا فاسو.

وأكد التقرير أن المنتخب المصري، بقيادة حسام حسن، يتطلع لتحقيق أول انتصار في تاريخ مشاركاته بالمونديال، معتمدًا على تألق صلاح، وصعود نجم عمر مرموش مع مانشستر سيتي، إلى جانب العناصر الشابة التي منحت الفريق زخمًا هجوميًا جديدًا.

أعاد "فيفا" التذكير بما قدمه المنتخب المصري خلال التصفيات، حيث ظهر دفاع الفراعنة بشكل صلب، ولم يستقبل الفريق سوى هدفين فقط، بينما حافظ محمد الشناوي على نظافة شباكه في أغلب المباريات، في أداء وصفه الاتحاد بأنه "يعكس شخصية فريق يعرف كيف يحسم التأهل دون تعقيد".

 

وأشار الاتحاد الدولي إلى أن مصر تدخل مونديال 2026 برغبة واضحة في تجاوز عقدة دور المجموعات، بعد ثلاث مشاركات سابقة أعوام 1934 و1990 و2018 لم يحقق خلالها المنتخب أي فوز.

ورأى "فيفا" أن الأداء المتطور تحت قيادة حسام حسن، وتوازن القائمة بين الخبرة الممثلة في صلاح وتريزيجيه، والشباب المتمثل في مرموش ومصطفى محمد، يمنح المنتخب تشكيلة قادرة على المنافسة وتقديم صورة قوية.

 

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن مصر تمتلك العناصر التي تتيح لها السير على خُطى التجربة المغربية في مونديال قطر 2022، بعد أداء مميز في دفاعها ووسطها وهجومها، وثبات كبير من الحارس محمد الشناوي الذي واصل تألقه في كأس العالم للأندية 2025.

وأكد "فيفا" أن الفراعنة يدخلون البطولة المقبلة بروح جديدة وطموح واضح لكتابة فصل مختلف في تاريخ مشاركاتهم المونديالية.

فيفا منتخب مصر محمد صلاح عمر مرموش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

وفاة عروس لتلحق بزوجها

تفاصيل وفاة عروس بعد 10 أيام من رحيل زوجها اختناقا بالغاز في المنيا

ترشيحاتنا

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

بالصور

بدء توافد الفنانين إلى السجادة الحمراء لختام مهرجان القاهرة السينمائي

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

كارثة غير متوقعة.. احذري تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد