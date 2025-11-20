قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماني يكشف تفاصيل علاقته بـ محمد صلاح وخلافهما على أرض الملعب

محمد صلاح وساديو ماني
محمد صلاح وساديو ماني
حمزة شعيب

تحدث النجم السنغالي المخضرم ساديو ماني عن علاقته بزميله السابق في ليفربول، النجم المصري محمد صلاح، وكشف عن تفاصيل خلافهما على أرض الملعب خلال مباراة الفريق ضد بيرنلي.

وانضم ماني إلى ليفربول في صيف 2016، قبل عام من انضمام صلاح، وشكل مع البرازيلي روبرتو فيرمينيو خطًا هجوميًا قويًا، وحقق الفريق خلالها جميع الألقاب الكبرى أثناء فترة تواجدهم معًا في أنفيلد.

تفاصيل الخلاف

ظهر ماني في بودكاست مع ريو فيرديناند، وتحدث عن نهاية مسيرته مع ليفربول قبل انتقاله إلى صفوف بايرن ميونخ في صيف 2022. وقال ماني إن محمد صلاح لاعب رائع، وأكد أن المنافسة بينهما على أرض الملعب ليست بالضرورة شيئًا سلبيًا، مؤكدًا أنه شخص هادئ وودود مع جميع زملائه في الفريق.

وأضاف ماني: "محمد صلاح أيضًا شخص لطيف للغاية، ومع ذلك داخل الملعب قد يحدث أحيانًا أن يمرر لي الكرة أو لا يمررها، وهذا جزء من طبيعة اللعب". وأشار إلى أن فيرمينيو كان غالبًا اللاعب الوحيد الذي يشاركه الكرة بسلاسة، لكنه استذكر مباراة ضد بيرنلي غَضب خلالها بسبب عدم تمرير صلاح الكرة له.

الحوار بين ماني وصلاح

كشف ماني عن محادثته مع صلاح بعد المباراة: "جاء محمد صلاح إليّ في اليوم التالي يريد التحدث معي لكنه لم يعرف كيف يبدأ، ثم قال لي: هل يمكنك التحدث؟ فقلت له: حسناً لا مشكلة". وأضاف ماني أن صلاح أوضح أنه لم يقصد عدم تمرير الكرة له، وأن هدفه كان التسجيل فقط، مؤكدًا أنه لا يحمل أي ضغينة تجاهه.

وقال ماني: "قلت له، لا تقلق، علينا تجاوز ذلك، كنت غاضبًا لأنني اعتقدت أنك تستطيع تمرير الكرة لي بشكل أفضل بفضل مهاراتك". وأكد أن هذا الحوار جعلهما أقرب فيما بعد، وأن أي تصرفات مماثلة داخل الملعب لم تكن شخصية بل مرتبطة برغبة كل لاعب في تسجيل الأهداف.

تقدير ماني لفيرمينيو

أعرب ماني عن تقديره الكبير لزميله السابق روبرتو فيرمينيو، مؤكدًا أنه لم يغضب أبدًا عندما لا تمرر له الكرة. واصفًا فيرمينيو بأنه لاعب استثنائي يتميز بمهارات فريدة وشخصية هادئة، وقال: "لم أر زميلاً في الفريق مثل بوبي في حياتي، فهو قادر على القيام بأشياء لا يستطيع أي لاعب آخر فعلها، ويتميز بالهدوء وعدم الاهتمام بالصغائر".

واختتم ماني حديثه بالإشارة إلى أن طبيعة اللاعبين مختلفة، وأن كل لاعب يتصرف بحسب شخصيته، مؤكّدًا أن العلاقة بينه وبين صلاح وفيرمينيو كانت قائمة على الاحترام والتفاهم داخل وخارج الملعب.

ساديو ماني محمد صلاح ليفربول

