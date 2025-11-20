قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير
جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
تامر فرج لـ"صدى البلد": عادل أدهم قدوتي ولا أخشى أدوار الشر
ترامب واتهامات الخيانة.. كيف وصل الخطاب السياسي للتلويح بعقوبة الإعدام؟
تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأمم المتحدة: أعداد النازحين من الفاشر تجاوزت 100 ألف شخص منذ نهاية أكتوبر
رينارد يعلن قائمة السعودية المشاركة في كأس العرب 2025 .. ويستبعد 6 لاعبين

هيرفي رينارد
هيرفي رينارد
إسلام مقلد

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، قائمة مكوّنة من 23 لاعبًا استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العرب 2025، التي ستقام في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة المنتخبات العربية بالصف الأول.

وجاء استدعاء القائمة بالقوام الأساسي للأخضر، في خطوة تؤكد رغبة الجهاز الفني في المنافسة الجادة على اللقب، خاصة في ظل قوة المجموعة التي وقع فيها المنتخب السعودي.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي، راغد نجار، عبد الرحمن الصانبي.
خط الدفاع: عبد الإله العمري، وليد الأحمد، نواف بوشل، محمد سليمان، جهاد ذكري، حسان التمبكتي، علي مجرشي.
خط الوسط: مراد الهوساوي، محمد أبو الشامات، مصعب الجوير، محمد كنو، عبد الله الخيبري، أيمن يحيى، ناصر الدوسري.
خط الهجوم: سالم الدوسري، عبد الرحمن العبود، عبد الله الحمدان، صالح الشهري، فراس البريكان، صالح أبو الشامات.

استبعاد 6 لاعبين

وقرر رينارد استبعاد ستة لاعبين، هم: سعود عبد الحميد، سلطان مندش، متعب الحربي، محمد الربيعي، زياد الجهني، ومروان الصحفي.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن جميع اللاعبين المنضمين خاضوا آخر معسكر للأخضر، باستثناء محمد أبو الشامات، الذي شارك سابقًا في مباراتين فقط مع المنتخب خلال يناير 2023، حين لعب الأخضر بقائمة رديفة بقيادة سعد الشهري في كأس الخليج بالعراق.

وأسفرت قرعة بطولة كأس العرب عن وقوع السعودية في المجموعة الثانية، التي تضم المغرب، إلى جانب الفائز من مواجهة عمان والصومال، والفائز من لقاء جزر القمر واليمن، في مجموعة توصف بأنها واحدة من أقوى مجموعات النسخة الجديدة.

ويستهل الأخضر مشواره يوم 2 ديسمبر بملاقاة الفائز من مواجهة عمان والصومال، ثم يواجه المتأهل من مباراة جزر القمر واليمن يوم 5 من الشهر ذاته، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة قوية أمام المغرب يوم 8 ديسمبر.

