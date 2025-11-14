قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النقض توضح شروط انتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستؤجر
سعر الدولار مساء اليوم 14-11-2025
يوسف ابراهيم يتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة الصين المفتوحة 2025
تطهير عرقي وأوضاع إنسانية كارثية في الفاشر السودانية.. مراسل القاهرة الإخبارية يكشف التفاصيل
سيدنا محمد تعرض له.. عالم أزهري يوجه نصيحة للوقاية من السحر
تصعيد جديد في أزمة شركة يوتن للدهانات ونقابة المهندسين
حازم إمام ينعى محمد صبري: أحرف وأحسن واحد في جيلنا.. ولم يأخذ حقه إعلاميًا
مباراة مصر ضد أوزبكستان.. تعرف على القنوات الناقلة وقائمة الفراعنة
شَرط للظهور معها.. ياسمين الخطيب ترتدي الحجاب في حلقة عبد الله رشدي
موعد مباراة المنتخب السعودي أمام كوت ديفوار استعدادًا لكأس العرب.. والقنوات الناقلة
ضحكوا عليه| موظف أمن بوادي دجلة ضحية عصابة الآثار المزيفة.. ما القصة؟
الهيئة الوطنية: النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب الثلاثاء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

موعد مباراة المنتخب السعودي أمام كوت ديفوار استعدادًا لكأس العرب.. والقنوات الناقلة

منتخب السعودية
منتخب السعودية
إسلام مقلد

قبل أن يدخل المنتخب السعودي أجواء المنافسات الرسمية المقبلة، يخوض الأخضر واحدًا من أقوى اختباراته الودية، عندما يستضيف منتخب كوت ديفوار، مساء غدٍ الجمعة، على أرضية ملعب الإنماء بمدينة جدة، في مواجهة ينتظرها الجمهور لما تحمله من ندية وقوة بدنية وفنية.

المباراة تأتي ضمن خطة الإعداد التي وضعها الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، لرفع جاهزية لاعبيه قبل المشاركة في كأس العرب واستكمال مشوار تصفيات كأس العالم 2026، وهو ما دفعه لاختيار خصم من العيار الثقيل يمتلك خبرات إفريقية كبيرة ولاعبين محترفين في أقوى الدوريات الأوروبية.

اختبار إفريقي بطابع عالمي

منتخب كوت ديفوار، بقيادة مدربه إيميرس فاييه، يدخل اللقاء وهو يجهز تشكيلته لخوض كأس أمم إفريقيا 2025 التي ستقام في المغرب.

ويضم المنتخب الإيفواري أسماء مميزة، أبرزها الدولي فرانك كيسييه لاعب الأهلي السعودي، إلى جانب عناصر أخرى قادرة على صنع الفارق.

من جانب آخر، يسعى رينارد لتجربة عدد من الوجوه الجديدة، والوقوف على جاهزية العناصر الأساسية، خاصة أن المواجهة أمام منتخب يتميز بالقوة البدنية والسرعة ستمنح الجهاز الفني فرصة حقيقية لمعرفة مستوى التجانس داخل الفريق قبل الاستحقاقات الرسمية.

القنوات الناقلة وكيف تشاهد المباراة؟

حصل تطبيق STC TV السعودي على حقوق بث المباراة بشكل حصري، وسيتم نقل اللقاء بتعليق عربي.

معلق مباراة المنتخب السعودي

أسندت الشبكة مهمة التعليق على المواجهة للمعلق فهد العتيبي.

موعد مباراة السعودية وكوت ديفوار

تقام المباراة يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 على ملعب الإنماء بجدة.

وتنطلق صافرة البداية في: 7:30 مساءً بتوقيت السعودية، و8:30 مساءً بتوقيت مصر.

المنتخب السعودي منتخب كوت ديفوار كوت ديفوار كأس العرب كأس العالم 2026

محمد صبرى

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

محمد صبرى

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر

محمد صبري

قبل الحادث بربع ساعة.. مكالمة تكشف آخر ما قاله محمد صبري لزوجته

خلال توقيع اتفاقية انشاء المحطة النووية

45 ألف جنيه شهريا.. الضبعة النووية تعلن عن عدد من الوظائف

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

كوبرا

مقاعد قابلة للإزالة.. كوبرا تكشف عن سيارة هاتشباك ليون

هيونداي أكسنت 2026

أسعار هيونداي أكسنت 2026 في السوق السعودي

إم جي RX5 PLUS

سوق المستعمل.. سعر إم جي RX5 PLUS كسر زيرو

بعد إعلان زواجها من رجل أعمال.. إطلالات أثارت الجدل لـ حورية فرغلي| صور

حورية فرغلي

جمال شعبان: زيادة حالات الموت المفاجئ.. رواية جديدة بشأن اللحظات الأخيرة لـ محمد صبري

أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري

فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين

فورد

تحذير.. دعوات قضائية بسبب انفجار سيارات هيونداي بعد قطع مسافة قصيرة

هيونداي سانتافي

وفاة نجم من نجوم الزمالك

رحيل المدفعجي.. تفاصيل وفاة محمد صبري نجم الزمالك في حادث مأساوي

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

