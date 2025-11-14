موعد مباراة المنتخب السعودي أمام كوت ديفوار استعدادًا لكأس العرب.. والقنوات الناقلة

قبل أن يدخل المنتخب السعودي أجواء المنافسات الرسمية المقبلة، يخوض الأخضر واحدًا من أقوى اختباراته الودية، عندما يستضيف منتخب كوت ديفوار، مساء غدٍ الجمعة، على أرضية ملعب الإنماء بمدينة جدة، في مواجهة ينتظرها الجمهور لما تحمله من ندية وقوة بدنية وفنية.

المباراة تأتي ضمن خطة الإعداد التي وضعها الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، لرفع جاهزية لاعبيه قبل المشاركة في كأس العرب واستكمال مشوار تصفيات كأس العالم 2026، وهو ما دفعه لاختيار خصم من العيار الثقيل يمتلك خبرات إفريقية كبيرة ولاعبين محترفين في أقوى الدوريات الأوروبية.

اختبار إفريقي بطابع عالمي

منتخب كوت ديفوار، بقيادة مدربه إيميرس فاييه، يدخل اللقاء وهو يجهز تشكيلته لخوض كأس أمم إفريقيا 2025 التي ستقام في المغرب.

ويضم المنتخب الإيفواري أسماء مميزة، أبرزها الدولي فرانك كيسييه لاعب الأهلي السعودي، إلى جانب عناصر أخرى قادرة على صنع الفارق.

من جانب آخر، يسعى رينارد لتجربة عدد من الوجوه الجديدة، والوقوف على جاهزية العناصر الأساسية، خاصة أن المواجهة أمام منتخب يتميز بالقوة البدنية والسرعة ستمنح الجهاز الفني فرصة حقيقية لمعرفة مستوى التجانس داخل الفريق قبل الاستحقاقات الرسمية.

القنوات الناقلة وكيف تشاهد المباراة؟

حصل تطبيق STC TV السعودي على حقوق بث المباراة بشكل حصري، وسيتم نقل اللقاء بتعليق عربي.

معلق مباراة المنتخب السعودي

أسندت الشبكة مهمة التعليق على المواجهة للمعلق فهد العتيبي.

موعد مباراة السعودية وكوت ديفوار

تقام المباراة يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 على ملعب الإنماء بجدة.

وتنطلق صافرة البداية في: 7:30 مساءً بتوقيت السعودية، و8:30 مساءً بتوقيت مصر.