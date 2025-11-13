رينارد قبل مواجهة كوت ديفوار: بطولة العرب محطة مهمة في طريقنا إلى المونديال

شدّد الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، على أهمية المباراة الودية المرتقبة أمام كوت ديفوار غداً الجمعة، في إطار استعدادات الأخضر لخوض منافسات بطولة كأس العرب المقبلة، مؤكدًا أن المواجهة تمثل محطة تحضيرية أساسية قبل استئناف البطولات المحلية، ومواصلة الإعداد نحو الهدف الأكبر وهو كأس العالم 2026.

وقال رينارد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم: "لدينا بطولة العرب وهي مهمة للغاية في مسيرتنا، ثم نعود مباشرة إلى استكمال البطولات المحلية، لذلك سنحاول التركيز على الجاهزية البدنية للاعبين، لأننا في شهر نوفمبر دائمًا نواجه مشكلات بسبب ضغط المباريات بعد انطلاق الموسم".

تصريحات رينارد

وأضاف المدرب الفرنسي: "من الضروري ألا نخاطر بحالة اللاعبين البدنية، فالمباريات المقبلة أمام منتخبات ذات مستويات قوية، ونحن نحاول تنويع المواجهات الودية لتحقيق أفضل استعداد ممكن قبل الاستحقاقات الرسمية المقبلة، خصوصًا أن كأس العالم 2026 باتت قريبة، ونريد أن نكون في أفضل جاهزية ممكنة".

وأوضح رينارد أن ضيق الوقت يمثل تحدياً كبيراً أمام الجهاز الفني، حيث قال: "تجمعنا سيكون يوم 29 للاعبين الذين سيشاركون يوم 28 في بطولة كأس الملك، وسيلتحق الآخرون في اليوم التالي، بنسبة تصل إلى 90% ستكون هذه القائمة النهائية لبطولة العرب".

تجارب اللاعبين المحترفين

وأشاد المدرب بتجارب بعض اللاعبين المحترفين خارجياً قائلاً: "تجربتا سعود عبد الحميد مع لانس الفرنسي ومروان الصحفي مع رويال أنتويرب البلجيكي جيدتان، فاللعب في أوروبا ليس سهلاً، والمنافسة هناك شرسة، والمدربون في تلك الدوريات يحتاجون إلى وقت حتى يثقوا في إمكانيات اللاعب السعودي".

وتابع رينارد حديثه قائلاً: "أتابع عدداً من اللاعبين الجدد منذ فترة طويلة، لكني أبحث عن الاستمرارية في الأداء، فبعضهم يظهر بشكل مميز لفترة قصيرة ثم يختفي، وأريد لاعبين يواصلون التطور".

الاختيارات الجديدة

وعن اختياراته الجديدة، قال: "وليد الأحمد أظهر نضجاً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، وكان معنا سابقاً، أما مراد هوساوي فأتابعه منذ الموسم الماضي، ومندش يمتلك مهارات مميزة، وأرى أن الوقت مناسب الآن لمنحه فرصة الوجود ضمن صفوف المنتخب بعد بدايته القوية هذا الموسم".

واختتم رينارد تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تركيزاً كبيراً من الجميع، مشدداً على أن نجاح المنتخب السعودي في البطولات المقبلة يعتمد على الجاهزية الذهنية والبدنية للاعبين، مشيراً إلى أن بطولة العرب ستكون اختباراً حقيقياً قبل الاستحقاقات العالمية القادمة.