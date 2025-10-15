بعد التأهل للمونديال .. رئيس الاتحاد السعودي يحسم مصير رينارد

حسم ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، مصير هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية، بعد التأهل إلى كأس العالم 2026.

وقال المسحل في تصريح نقلته صحيفة “اليوم" السعودية: “رينارد مستمر مع السعودية في كأس العالم 2026، وهدفنا التطور خلال الفترة المقبلة، ومواصلة الدعم للمنتخب”.

وتأهل المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم بعد التعادل مع العراق سلبيا، أمس الثلاثاء، على ملعب “الإنماء” في جدة.

وتساوى المنتخب السعودي في عدد النقاط مع العراق في الملحق الآسيوي (4 نقاط لكل منهما)، لكنه تفوق بفارق الأهداف المسجلة (3 أهداف للسعودية مقابل هدف واحد للعراق).

أفضلية سعودية



وسيطر منتخب السعودية على مجريات المباراة بنسبة استحواذ 63% وسدد 15 تسديدة منها 4 على المرمى.

في المقابل، سدد المنتخب العراقي 4 تصويبات فقط منها كرة وحيدة بين القائمين والعارضة.