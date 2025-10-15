غدًا.. أولى ندوات قائمة الخطيب الانتخابية بفرع الشيخ زايد

تبدأ غدًا، الخميس، أولى ندوات قائمة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي والمرشح على المنصب ذاته في الانتخابات، المقرر لها يوم31 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار التواصل المباشر مع أعضاء الجمعية العمومية، وطرح الرؤية الشاملة لبرنامج القائمة واستراتيجيتها للسنوات الأربعة المقبلة.

تنطلق الندوة الأولى في فرع الشيخ زايد في السابعة مساء غدٍ، الخميس، تليهاالندوة الثانية بفرع القاهرة الجديدة يوم الجمعه 17 أكتوبر، ثم الندوة الثالثة بفرع مدينة نصر يوم الخميس 23 أكتوبر، على أن تختتم الندوات بـاللقاء الختامي في المقر الرئيسي بالجزيرة يوم الجمعة 24 أكتوبر.

ومن المقرر أن تشهد هذه الندوات عرضًا تفصيليًا لـبرنامج العمل الذي أعدته القائمة، والذي يتضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى استكمال مسيرة التطوير والإنجازات التي شهدها النادي خلال السنوات الماضية في مختلف القطاعات الرياضية والإدارية والإنشائية والخدمية.

تستعرض القائمة خلال الندوات خطة المرحلة المقبلة، والتي تركز على توسيع قاعدة الاستثمار الرياضي؛ بما يعزز من الموارد المالية للنادي، إلى جانب تطوير الأداء الرياضى والبنية التحتية في الفروع الأربعة، وتحقيق التعاون الكامل بين شركات الأهلي؛ بما يخدم المنظومة الرياضية والاقتصادية للنادي.

تضم قائمة الخطيب كلًا من الكابتن محمود الخطيب رئيسا، وياسين منصور نائبًا، وخالد مرتجي أمينًا للصندوق، وللعضوية فوق السن طارق قنديل، ومحمد الغزاوي، ومحمد الدماطي، ومحمد الجارحي، وسيد عبد الحفيظ، وأحمد حسام عوض، وحازم هلال، وللعضوية تحت السن إبراهيم العامري ورويدا هشام.