رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد جاهزية الحكومة في خططها لإعادة إعمار قطاع غزة
فاكسيرا توقع مذكرة تفاهم جديدة مع سي دي بايو الصينية لتعزيز إنتاج اللقاحات
المستشار حنفي جبالي ضمن القائمة الوطنية لخوض انتخابات النواب بقطاع القاهرة
اختتام تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 في محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
الإغاثة الطبية في غزة: أكثر من 5 آلاف فلسطيني فقدوا أطرافهم ويحتاجون لعمليات عاجلة
وزير التعليم : 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"
وزير التعليم : الطلاب سيخوضون اختبار “توفاس” الدولي في البرمجة
وزير الصحة: إنشاء مراكز تدريب متقدمة للجراحة الروبوتية عن بُعد في مصر
وزير التعليم: انتهينا من طباعة وتوزيع 230 مليون كتاب مدرسي للترم الأول
سفيرة المكسيك بالقاهرة: مصر مهد الحضارات تقدم للعالم إرثًا أثريًا منقوشًا في ذاكرة البشرية
سقوط مذل.. إسرائيل تفشل في التأهل إلى كأس العالم 2026
3 منتخبات تتأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها
رياضة

غدًا.. أولى ندوات قائمة الخطيب الانتخابية بفرع الشيخ زايد

قائمة الخطيب الانتخابية
قائمة الخطيب الانتخابية
حسام الحارتي

تبدأ غدًا، الخميس، أولى ندوات قائمة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي والمرشح على المنصب ذاته في الانتخابات، المقرر لها يوم31 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار التواصل المباشر مع أعضاء الجمعية العمومية، وطرح الرؤية الشاملة لبرنامج القائمة واستراتيجيتها للسنوات الأربعة المقبلة.

تنطلق الندوة الأولى في فرع الشيخ زايد في السابعة مساء غدٍ، الخميس، تليهاالندوة الثانية بفرع القاهرة الجديدة يوم الجمعه 17 أكتوبر، ثم الندوة الثالثة بفرع مدينة نصر يوم الخميس 23 أكتوبر، على أن تختتم الندوات بـاللقاء الختامي في المقر الرئيسي بالجزيرة يوم الجمعة 24 أكتوبر.

ومن المقرر أن تشهد هذه الندوات عرضًا تفصيليًا لـبرنامج العمل الذي أعدته القائمة، والذي يتضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى استكمال مسيرة التطوير والإنجازات التي شهدها النادي خلال السنوات الماضية في مختلف القطاعات الرياضية والإدارية والإنشائية والخدمية.

تستعرض القائمة خلال الندوات خطة المرحلة المقبلة، والتي تركز على توسيع قاعدة الاستثمار الرياضي؛ بما يعزز من الموارد المالية للنادي، إلى جانب تطوير الأداء الرياضى والبنية التحتية في الفروع الأربعة، وتحقيق التعاون الكامل بين شركات الأهلي؛ بما يخدم المنظومة الرياضية والاقتصادية للنادي.

تضم قائمة الخطيب كلًا من الكابتن محمود الخطيب رئيسا، وياسين منصور نائبًا، وخالد مرتجي أمينًا للصندوق، وللعضوية فوق السن طارق قنديل، ومحمد الغزاوي، ومحمد الدماطي، ومحمد الجارحي، وسيد عبد الحفيظ، وأحمد حسام عوض، وحازم هلال، وللعضوية تحت السن إبراهيم العامري ورويدا هشام.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

160 جنيهًا في الجرام و1280 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

جانب من الحادث بسوهاج

«كنت حاسس إن النهاية قرّبت».. روايات مروّعة من ركاب قطار سوهاج بعد خروج عربات عن القضبان

جنيهات ذهب

بفارق 1280 جنيهًا .. صعود قوي في أسعار الذهب الآن

دواجن بيضاء

عقب ارتفاعها.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء 15-10-2025

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 15 أكتوبر

دعاء الفجر

دعاء الفجر.. بـ 9 كلمات لا ينقطع رزقك ويستقر عيشك .. فهل تعرفها؟

جانب من الحادث بسوهاج

نجاة ركاب قطار سوهاج من كارثة بعد انحراف عربتين قبل دخوله المحطة

لحظة نزول سوزي الأردنية من سيارة الترحيلات

صورها أمام المحكمة.. القبض على البلوجر جاكسون صديق سوزي الأردنية

ترشيحاتنا

القاضى أحمد بندارى

الوطنية للانتخابات: إقبال كثيف للترشح للتقدم لـ مجلس النواب في اليوم الأخير

صورة أرشيفية

الاحتلال يطلق النار على فلسطينيين يتفقدون منازلهم في غزة

أرشيفية

الإغاثة الطبية بغزة: استقبال 170 ألف جريح في مستشفيات القطاع خلال عامين

بالصور

لوك جديد.. آيتن عامر تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

كاجوال لافت.. ملك زاهر تستعرض رشاقتها بإطلالة جذابة

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

شاومي في ورطة بعد وفاة سائق محاصر داخل السيارة.. لم يستطع فتح الأبواب

مازدا
مازدا
مازدا

تموين ههيا يوزع 6.5 طن سكر بكفر راشد والعواسجة بسعر 25 جنيها للكيلو

سكر
سكر
سكر

فيديو

مو صلاح في انتخابات الكاميرون

قصة ظهور صورة محمد صلاح كمرشح رئاسي في انتخابات الكاميرون

وزير الاسكان

الإسكان: إجراء القرعة العلنية الـ12 لتسكين المواطنين بمنطقة الرابية في الشروق الثلاثاء المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

