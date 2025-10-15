رسالة حاسمة من الحكومة: إدارة حكيمة لملف السد الإثيوبي.. والمياه المصرية ليست للتفاوض

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تدير ملف السد الإثيوبي بحكمة، ونؤكد على المواطن المصري أن يطمئن.

وأوضح رئيس الوزراء، أن مصر حريصة على التفاوض مع أشقائنا في إثيوبيا، وهذا ليس من منطلق ضعف بل على العكس تماما.

وأضاف مدبولي: أن مصر استطاعت تجاوز فترة ملء السد الإثيوبي، مؤكدا على ثوابت الموقف المصري من قضية سد النهضة، قائلا: "مصر لن تفرط في أي نقطة مياه".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وعن مخططات تصفية القضية الفلسطينية، أكد الدكتور مصطفى مدبولى رفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي لموقفه الدائم مع القضية الفلسطينية .

وأضاف مدبولي أن الرئيس السيسي أكد على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعدم التهجير مشيرا الى أن مصر كانت اول دولة تاخذ خطوة السلام لكل البلاد .