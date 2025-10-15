يسرا: عشت بمفردي في بداياتي الفنية وكانت أصعب أيام حياتي

كشفت الفنانة يسرا خلال لقائها في برنامج “121” عن تفاصيل مؤثرة من حياتها الشخصية، خاصة فترة بداياتها الفنية التي واجهت خلالها صعوبات كبيرة بعد أن عاشت بمفردها دون مال أو سند، مؤكدة أن تلك المرحلة كانت نقطة تحول حقيقية في مسيرتها.





وتحدثت يسرا عن زوجها خالد سليم، واصفة إياه بأنه “الهدية التي عوضها الله بها”، لما يتمتع به من دعم وتفهم لطبيعة عملها.





كما روت تجربتها في اللجوء إلى طبيبة نفسية أثناء وجودها في أمريكا، مشيرة إلى أنها لا تخشى التقدم في العمر وتؤمن بأن الرضا والامتنان هما سر السعادة الحقيقية.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.