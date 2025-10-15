هاني شاكر ينعي الملحن الراحل عثمان الحناوي بهذه الكلمات

حرص الفنان هاني شاكر، على نعي الملحن الراحل عثمان حناوي شقيق الفنانة ميادة الحناوي، الذي رحل عن عالمنا مساء يوم الاثنين.

وكتب هاني شاكر على حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: "أتقدم بخالص العزاء الي الفنانه الكبيره مياده الحناوي بوفاة شقيقها المرحوم عثمان الحناوي، نسأل اللّٰه أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وفاة عثمان حناوي

أعلنت نقابة الفنانين في سوريا وفاة الملحن عثمان حناوي شقيق الفنانة ميادة الحناوي مساء الاثنين.

ونشر حساب النقابة عبر فيسبوك الخبر قائلا:" تعازينا القلبية للزميلة الفنانة القديرة ميادة حناوي بوفاة شقيقها الباحث والملحن الموسيقي عثمان حناوي

إنا لله و إنا إليه راجعون".