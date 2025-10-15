ارتقاء 14 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء

أكدت مصادر طبية فلسطينية، أن 14 شهيدا وصلوا مستشفيات قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وقالت المصادر إن 3 من الشهداء وصلوا على مجمع الشفاء الطبي، و10 إلى المستشفى الأهلي المعمداني، بينما وصل شهيد واحد إلى مستشفى ناصر.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن استلام 45 جثمانا لشهداء أفرج الاحتلال الإسرائيلي عنهم اليوم، بواسطة منظمة الصليب الأحمر الدولية.

وقالت الوزارة، إن إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة ارتفع إلى 90 جثمانا.

وأكدت الوزارة، أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيداً لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأسر.

وسلّم الاحتلال جثامين 45 شهيدًا، مساء الثلاثاء، عبر الصليب الأحمر إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع، وذلك بعد الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل الأخيرة.