أحمد موسى: معبر رفح يعود للعمل خلال ساعات.. واستعدادات لنقل الحالات الحرجة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن معبر رفح البري سيُعاد فتحه من الجانب الفلسطيني خلال الساعات القليلة المقبلة، ما يمهد الطريق أمام استئناف حركة العبور والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن منظمة الصحة العالمية كشفت عن وجود نحو خمسين ألف فلسطيني يعانون من أوضاع صحية حرجة ويحتاجون إلى مغادرة القطاع لتلقي العلاج في الخارج.

وأشار إلى أن إعادة تشغيل المعبر تمثل خطوة مهمة في التخفيف من معاناة السكان داخل غزة، خصوصًا المرضى والجرحى الذين تدهورت أوضاعهم الصحية جراء الحرب المستمرة.

