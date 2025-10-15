وزيرة التضامن الإجتماعي: مصر قدمت نحو 600 ألف طن مساعدات مختلفة إلى قطاع غزة

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الإجتماعي، أن مصر قدمت نحو 600 ألف طن مساعدات مختلفة إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن قوافل زاد العزة من مصر إلى غزة قدمت أكثر من 62 ألف طن مساعدات للقطاع.

وقالت مايا مرسي، خلال تصريحات لها عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن التجربة المصرية لإدخال المساعدات إلى غزة كانت فريدة، مؤكدة أنها أكبر عملية إغاثة إنسانية على مستوى العالم في آخر 30 سنة.

وتابعت وزيرة التضامن الإجتماعي، أن مصر حريصة على استمرار نفاذ المساعدات إلى غزة، حتى خلال فترة إعادة الإعمار، ولحين تحسن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.