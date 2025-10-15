طارق فهمي: غزة تواجه خطر الانزلاق إلى حرب أهلية في ظل تصاعد الأوضاع الميدانية

حذر الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، من تفاقم خطورة الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدًا أن التطورات الأخيرة تنذر بالانتقال من السيناريو السيئ إلى الأسوأ، في ظل تصاعد احتمالات اندلاع مواجهات داخلية بين الميليشيات الفلسطينية.

وأوضح فهمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج “الحياة اليوم” على قناة الحياة، أن هناك نحو سبع ميليشيات وصفها بـ”العميلة” تنشط داخل القطاع، بعضها كان محتجزًا في سجون السلطة الفلسطينية وأخرى في سجون حركة حماس، مشيرًا إلى أن اشتباك هذه المجموعات قد يقود إلى حرب أهلية إذا استمرت الأوضاع الحالية على حالها.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن الخطورة تتضاعف في ظل التوقيت الحساس الذي تُجرى فيه مفاوضات حول مستقبل القطاع، موضحًا أن تعنت حماس في مسألة تسليم السلاح أو استمرار حالة الفوضى قد يعطل خطوات تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار.

وأكد أن أي تعثر من جانب حماس أو إسرائيل سيمنح الطرف الآخر مبررات لعرقلة جهود استقرار الأوضاع في غزة.