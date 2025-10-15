مشاجرة بين لاعبي وجماهير فريقي دمنهور وسبورتنج.. والأمن يتدخل

شهدت مباراة فريقي ألعاب دمنهور وسبورتنج ضمن دوري القسم الثاني، اليوم الأربعاء، أحداثا مؤسفة، جراء وقوع مشادات تطورت لمشاجرة بين لاعبي وجماهير الفريقين عقب انتهاء المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

ومن جانبهم تدخل ضباط الشرطة المكلفين بتأمين المباراة، لفض الاشتباكات بين جماهير ولاعبي الدرجة الأولى كرة قدم بفريقي دمنهور وسبورتنج، عقب انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

وقال شهود عيان إنه في الثواني الأخيرة لمباراة دمنهور وسبورتنج المقامة بنادي ألعاب دمنهور الرياضي، رأي الجهاز الفني لدمنهور عدم احتساب ركلة جزاء لم يحتسبها الحكم، وقام بإنهاء المباراة بالتعادل السلبي.

وعلى إثر ذلك انفعل الجهاز الفني واللاعبون على الحكم، وتدخل لاعبو سبورتنج واعترضوا على لاعبي دمنهور، ومن هنا بدأت المشاجرة، حيث قام أحد لاعبي سبورتنج بخلع ملابسه، واندلعت مشاجرة، لكن تدخل رجال الأمن وسيطروا على الموقف.