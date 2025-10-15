السجن 15 سنة للمتهم بقـ.تل زوجته بقرية الشوكة في البحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة السادسة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد حسن عبد الباقي مغيب محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود أبو بكر عبد الفتاح محمد موسي، ومصطفى جلال علي حسن عامر، وعمرو هاني عبد الحميد خلاف، بالسجن 15 سنة على المتهم بقتل زوجته بقرية الشوكة بمركز دمنهور.

استمعت المحكمة خلال جلستها اليوم للطبيب الشرعي، والطبيب الذي وقع الكشف الطبي على المجني عليها، وناقش هيئة الدفاع عن المتهم كلا منهما، حول أسباب وفاة المجني عليها، كما استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم.

كانت المحكمة قررت في جلستها الماضية بتاريخ 17 سبتمبر الماضي، تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته بقرية الشوكة البلد بمركز دمنهور، لجلسة اليوم الأربعاء، لمناقشة الطبيب الشرعي، ومناقشة ضابط الواقعة، وتقديم المستندات.

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر أبريل الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بالعثور على جثة سيدة تبلغ من العمر 25 عامًا داخل منزلها بالقرية.

وبالإنتقال والفحص تبين أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة بعد أن اعتدى عليها بالضرب المبرح على إثر خلاف أسري، ما أسفر عن وفاتها في الحال.

جرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات، وقررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان أسباب للوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة.