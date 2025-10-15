إعلام عبري: حماس أعادت لإسرائيل جثة فلسطيني تعاون مع جيش الاحتلال في غزة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن الجثة الرابعة التي أعادتها حركة حماس إلى تل أبيب، الثلاثاء، تعود لفلسطيني من قطاع غزة كان يتعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في الكشف عن أنفاق المقاومة.

وبحسب التقرير، فإن الفلسطيني، الذي لم يكشف عن هويته، كان يعمل لصالح إسرائيل في جهود تفكيك أنفاق حماس، وقد تم قتله على يد عناصر الحركة قبل نحو عام ونصف.

وكان مصدر أمني إسرائيلي قد صرح في وقت سابق أن إحدى الجثث التي تم تسليمها مؤخرًا لا تعود لأي من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس، بل لفلسطيني من غزة، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

في المقابل، تم التعرف على الجثث الثلاث الأخرى التي أعادتها حماس، وهي للإسرائيليين تمير نمرودي، وإيتان ليفي، وأورييل باروخ، حسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الأربعاء.

ووفقا للصحيفة ذاتها، نقلا عن مصدر دبلوماسي وآخر مطلع، فقد أبلغت حركة حماس الوسطاء بنيتها تسليم جثامين أربعة رهائن إسرائيليين آخرين خلال اليوم، ما سيرفع عدد الجثث التي أعيدت إلى إسرائيل إلى 12.