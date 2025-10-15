جيش الاحتلال: الجثة الرابعة التي سلمتها حماس لا تعود لأي أسير إسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال لإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، أن نتائج الفحوص التي أجراها المعهد الوطني للطب الشرعي أظهرت أن الجثة الرابعة التي سلمتها حركة المقاومة (حماس) في إطار صفقة التبادل الأخيرة لا تتطابق مع هوية أي من الأسرى الإسرائيليين المعروفين لدى سلطات الاحتلال.

وقال المتحدث باسم الجيش في بيان رسمي: "بعد التحقق من هوية ثلاث جثث سلمت في الأيام الماضية، تبين أن الجثة الرابعة لا تعود لأي من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة."

وأضاف البيان أن طواقم الطب الشرعي تواصل فحص العينات البيولوجية بشكل دقيق للتأكد من هوية الجثة ومصدرها، في حين لم تصدر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أي تفاصيل إضافية حول هوية الشخص أو ملابسات استلام الجثة.