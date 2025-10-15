تأجيل محاكمة 207 متهمين بخلية داعـ ش العمرانية لجلسة 13 يناير

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم تأجيل محاكمة 207 متهمين، في القضية رقم 13272 لسنة 2024، جنايات العمرانية، في القضية المعروفة بـ"داعش العمرانية"، لجلسة 13 يناير للاطلاع.

وقال أمر الإحالة إنه في غضون الفترة من عام 2013 وحتي 21 مارس 2023، المتهم الأول تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوية إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، بأن تولى قيادة جماعة تتبع تنظيم داعش، وقام بتدريب عناصر بصورة مباشرة وغير مباشرة بإعداد وتدريب أفراد على صنع واستعمال الأسلحة، وقام وآخرون بقتل "ح.ف"، عمدا مع سبق الإصرار، وحاز وآخرون أسلحة نارية مششخنة.

ووجه للمتهمين من الثاني وحتي الخامس والتسعين بعد المائة تهم الانضمام لجماعة إرهابية، ووجه للمتهمين من الأول وحتي الثاني بعد المائة تهم تمويل الإرهاب، المتهمين من السادس والتسعين بعد المائة وحتي الأخير شاركوا جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه بعض المتهمين تهما بارتكاب جرائم القتل، ووجهت لآخرين تهم حيازة أسلحة وذخيرة، وحيازة مواد في حكم المفرقعات.