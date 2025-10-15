طـ فل يمارس البلطجة بالمنوفية.. الداخلية تكشف التفاصيل

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص من قيام أحد الصبية بالتلويح بقطعة زجاجية أمام الأهالى بأحد الشوارع بالمنوفية.

بالفحص تبين سابقة وجود خلافات بين نجل الشاكى والطـ فل الظاهر بمقطع الفيديو بسبب لهو الأطفال ، "محرر بشأنها محضر بمركز شرطة قويسنا ومازال قيد التحقيقات" ، قام على أثرها الطفل الظاهر بمقطع الفيديو بالتلويح بالقطعة الظاهرة بمقطع الفيديو "بلاستيكية" بقصد تهديد نجل الشاكى لذات الخلافات.

تم ضبط الطفل المذكور وبرفقته والده ، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط القطعة الظاهرة بمقطع الفيديو.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.