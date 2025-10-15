​صدمة "الـ 5 أطنان" مخدرات.. المؤبد لـ 5 متهمين وبراءة لـ 3 في قضية تصادم جنوب سيناء ​



​قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها المنعقدة اليوم بمدينة طور سيناء، بالسجن المؤبد لـ 5 متهمين، وحكمت بالبراءة لـ 3 متهمين آخرين، وذلك في القضية المتعلقة بحيازة ما يقرب من 5 أطنان من المواد المخدرة، وسلاح ناري، وذخيرة، والتي كشفت عنها وقائع حادث تصادم على الطريق القديم بجنوب سيناء.



​تفاصيل الحكم والمحكوم عليهم



​شمل الحكم الصادر بالسجن المؤبد أربعة متهمين حضوريًا، ومتهمًا خامسًا غيابيًا. وقد صدرت الأحكام بحق كل من:

​سيد .س.ح.س (30 سنة، مالك محجر برأس سدر، محبوس).

​إسلام .ع.م.ع (26 سنة، عامل خرسانة).

​ثروت .م.ث.م.م (24 سنة، عامل محارة).

​إسلام .م.ق (تم التحفظ عليه من المستشفى، دوره في نقل المواد).

​هاني .ج.م.أ (34 سنة، بدون عمل، هارب، حُكم غيابيًا).

​وفي المقابل، قضت المحكمة بالبراءة لكل من: سلامة .س.س ص (40 سنة، هارب)، وعبدالله .ح.ع.س (29 سنة، صاحب مكتب تسويق عقاري، هارب)، وعواد .من.ص.م (44 سنة، هارب).

​بداية الكشف عن الكارثة: حادث التصادم

​تعود وقائع القضية إلى تاريخ 6 مارس 2025، حين تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل على الطريق القديم، أمام عناير سوكو، نتج عنه وفاة شخص يُدعى أحمد سلامة سلمى.

​بالانتقال والفحص، تبين لرجال أمن أبورديس أن إحدى السيارتين، وهي "تويوتا لاند كروزر" بدون لوحات معدنية، كان يقودها المتهم الأول "سيد .س.ح.س" (المصاب بإصابات متعددة)، وتبين أنها كانت مُحملة بالمواد المخدرة، وعُثر في داخلها على مبلغ 12 ألف جنيه.

​أما الطرف الثاني في الحادث، فكانت سيارة "نيسان" تحمل لوحات معدنية، ويقودها المتوفى "أحمد سلامة". وداخل هذه السيارة، عثرت القوات على كمية أخرى من المواد المخدرة، بالإضافة إلى طبنجة ماركة "زيج 14" عيار 9 مطموسة الصنع، و14 طلقة نارية من ذات العيار.

​تحريات الأمن تكشف الشبكة الإجرامية

​أكدت تحريات الأجهزة الأمنية أن الواقعة تتعلق بنشاط إجرامي واسع، حيث تم ضبط السيارتين وبداخلهما ما يُقدر بـ 5000 قطعة بنية كبيرة الحجم من مخدر الحشيش، و23 لفافة ورقية كبيرة من مخدر الهيدرو.

​أشارت التحريات إلى أن المتهمين كان لهم دور في نقل، وتأمين، وتهريب، وتخزين، وحراسة هذه المواد المخدرة بقصد الاتجار، حيث كان المتهم "إسلام .م.ق" متواجدًا في صندوق سيارة "التويوتا" المحمَّل عليها المخدرات وقت وقوع الحادث.

​اعترف المتهمون المضبوطون بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن نشاطهم الإجرامي.

​صدر الحكم برئاسة: المستشار إيهاب محمد عصمت رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد علي عبدالمجيد، وحامد إبراهيم عبدالقادر، وأحمد مختار أبواسماعيل، وبحضور وكيل النيابة عبدالناصر محمد.

