تأجيل محاكمة 74 متهمًا بخلية التجمع لجلسة 11 يناير 

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم تأجيل محاكمة 74 متهما في القضية رقم 12928 لسنة 2024، جنايات التجمع الخامس، لجلسة 11 يناير 2026 لطلبات الدفاع.

وقال أمر الإحالة إنه في غضون الفترة من عام 1992 وحى 16 نوفمبر 2024، المتهمون من الأول وحتى الثالث عشر تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوية إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر، بان تولوا قيادة بجماعة الإخوان.

ووجّه للمتهمين من الرابع عشر وحتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، ووجّه لجميع المتهمين تهم تمويل الإرهاب.