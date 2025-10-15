خرج ولم يعد.. طفل يسقط داخل ترعة أثناء عودته من الصلاة بالمنوفية

سادت حالة من الحزن بين أبناء قرية ساقية ابو شعرة بمركز اشمون في محافظة المنوفية عقب العثور علي جثمان طفل غريقا في أحد الترع بالقرية.

ادم عبد الله الطفل الصغير ابن القرية الذي خرج من أجل صلاة العشاء ولكنه لم يعد الي منزله.

انتشرت حملات البحث عنه في الشوارع وانتشرت منشورات علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك للبحث عن الطفل.

وبعد ساعات من البحث عن الطفل كانت الصدمة بالعثور علي الطفل غريقا في الترعة بالقرية وسط حالة من الحزن بين الجميع.

واكد أهالي القرية، أن الطفل كان هادئا ويتجه الي المسجد للصلاة ولكنه لم يعد وبدأت رحلة البحث عنه ولكنه سقط غريقا داخل ترعة القرية.

وتابع الاهالي، أن الطفل سقط داخل الترعة أثناء سيره دون أن يراه أحد وبعد ساعات من البحث وجدوه غريقا.

وشيع الأهالي جثمان الطفل الصغير الي مثواه الأخير في مقابر الأسرة بالقرية وسط حالة من الحزن بين الجميع.