بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في انقلاب سيارتين على طريق المطرية بالدقهلية
كيف يغفر الله لك ذنوب الخلوات؟.. 10 أعمال سهلة تنجيك من 11 لعنة
تدخلك جهنم أو تكفر الكبائر.. النبي حذر من القسوة أو الإساءة لـ5 مخلوقات
قناع ذهبي لمومياء .. المتحف المصري بالتحرير يعرض قطعة أثرية مذهلة
توتر متصاعد في السويداء.. اشتباكات مسلحة واقتحام منزل مدير الأمن
بخطوات بسيطة.. اعرف طريقة شحن عداد الكهرباء بالموبايل
وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية في إسلام آباد
فرصتك غدًا .. طريقة الحفاظ على رصيد عداد الكهرباء
وزير الخارجية يجرى لقاء إعلاميا مع جريدة وقناة DAWN الباكستانية خلال زيارته لإسلام آباد
بعد قليل .. بدء مُحاكمة شاب بتهمة ابتزاز فتاة بصور فاضحة بالقاهرة
تعرّف على موعد ونظام قرعة بطولة كأس العالم 2026 .. وتصنيف منتخب مصر
إعلان الفائزين بمهرجان الكرازة المرقسية 2025 وبدء فعاليات دورة 2026
أخبار العالم

هيئة البث الإسرائيلية: مصدر أمني يحذر من تسارع وتيرة التسلح الإيراني

محمود عبد القادر

نقلت “هيئة البث الإسرائيلية” عن مصدر أمني رفيع قوله إن إيران دخلت في سباق تسلح متسارع خلال الأشهر الأخيرة، الأمر الذي يثير قلقاً متزايداً داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

ونشرت صحيفة “هاف بوست” الإيطالية، تقريرا، نقلا عن مسؤول سابق في الموساد، أكدت فيه أن “إيران تستأنف بناء برنامجها النووي، وسط توقف المحادثات مع الولايات المتحدة”؛ مما يزيد من احتمالية مواجهة مباشرة جديدة بين طهران وإسرائيل.

وأوضح المصدر  الإسرائيلي، أن إيران تعمل على تعزيز دفاعاتها حول المواقع النووية الرئيسية، رغم أن الهجمات الأمريكية خلال حرب الأيام الاثني عشر تسببت في أضرار جسيمة، لكنها لم تدمر المواد النووية بالكامل.

انقسام القيادة الإيرانية 
وأشار المصدر إلى أن القيادة الإيرانية منقسمة حول المفاوضات مع واشنطن، حيث يؤيد الرئيس مسعود بزشكيان التسوية، في حين يعارض المرشد الأعلى علي خامنئي والحرس الثوري أي تنازلات.

وخلال التقرير، حذر الوزير الإيراني “عزيز نصير زاده”، من أن بلاده مستعدة للرد بقوة على أي عمل عدائي، مؤكدا أن قدرات الدفاع الإيرانية لم تظهر بالكامل بعد.

من جهة أخرى، نقلت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، تصريحات رئيس الموساد السابق “يوسي كوهين”، الذي أكد أن المنظمة تعمل "داخل إيران مباشرة"؛ من خلال تجنيد مصادر على الأرض، وجمع المعلومات الاستخباراتية بشكل مباشر، دون الاعتماد على وكلاء فقط.

ويأتي هذا التطور؛ بعد أن اعتقلت السلطات الإيرانية أكثر من 700 شخص للاشتباه في التجسس لصالح إسرائيل، ضمن شبكة نشطة على خلفية الغارات الإسرائيلية والأمريكية على المواقع النووية الإيرانية.

ويثير هذا التصعيد، المخاوف، من تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل في الفترة المقبلة، وسط غياب أي تقدم في المحادثات الدبلوماسية الدولية.

إيران سباق تسلح إسرائيل إيران وإسرائيل طهران وإسرائيل

