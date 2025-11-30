بابا الفاتيكان يصل إلى الكاتدرائية الأرمنية الرسولية في اسطنبول

وصل البابا لاوون الرابع عشر، بابا الفاتيكان، إلى الكاتدرائية الأرمنية الرسولية في اسطنبول، و ذلك خلال زيارته لتركيا التي بدأت قبل أيام.

بابا الفاتيكان يترأس أول قداس له في تركيا

و ترأس البابا لاوون الرابع عشر، أمس السبت أول قداس له في تركيا بمشاركة عدد من المصلين في اسطنبول، وسمح لهم في نهاية المطاف بالاقتراب بعد إبعادهم بسبب طوق امني رافقه خلال زيارته المسجد الأزرق صباحا.

وتخلل اليوم الثالث من زيارة بابا الفاتيكان لقاءات مع مسؤولين أرثوذكس كرر أمامهم اهمية العمل من اجل وحدة المسيحيين في العالم.

كما ترأس لاوون الرابع عشر بعد الظهر قداسا في صالة مسرح شارك فيه نحو أربعة آلاف شخص من كاثوليك البلاد، علما أن تعدادهم الاجمالي يناهز 33 الفا من أصل 86 مليون نسمة هم عدد سكان تركيا. واستقبله هؤلاء بالتراتيل والتصفيق.

و يذكر أن البابا لاوون الرابع عشر، زار الجامع الأزرق الشهير في اسطنبول، في أول زيارة يقوم بها البابا الأميركي لمكان عبادة إسلامي منذ انتخابه في مايو رئيسا للكنيسة الكاثوليكية التي تضم نحو 1,4 مليار شخص، بعد وفاة سلفه فرنسيس.