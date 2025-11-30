قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في انقلاب سيارتين على طريق المطرية بالدقهلية
كيف يغفر الله لك ذنوب الخلوات؟.. 10 أعمال سهلة تنجيك من 11 لعنة
تدخلك جهنم أو تكفر الكبائر.. النبي حذر من القسوة أو الإساءة لـ5 مخلوقات
قناع ذهبي لمومياء .. المتحف المصري بالتحرير يعرض قطعة أثرية مذهلة
توتر متصاعد في السويداء.. اشتباكات مسلحة واقتحام منزل مدير الأمن
بخطوات بسيطة.. اعرف طريقة شحن عداد الكهرباء بالموبايل
وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية في إسلام آباد
فرصتك غدًا .. طريقة الحفاظ على رصيد عداد الكهرباء
وزير الخارجية يجرى لقاء إعلاميا مع جريدة وقناة DAWN الباكستانية خلال زيارته لإسلام آباد
بعد قليل .. بدء مُحاكمة شاب بتهمة ابتزاز فتاة بصور فاضحة بالقاهرة
تعرّف على موعد ونظام قرعة بطولة كأس العالم 2026 .. وتصنيف منتخب مصر
إعلان الفائزين بمهرجان الكرازة المرقسية 2025 وبدء فعاليات دورة 2026
أخبار العالم

بن غفير يزور مقر كتيبة قتلت شابين فلسطينيين و يصدر قرارا بترقية قائدها

إيتمار بن غفير
إيتمار بن غفير
هاجر رزق

زار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مقر الكتيبة التي قتلت الشابين الفلسطينيين في جنين أول أمس وأصدر قرارا بترقية قائدها، و ذلك بحسب ما أفادت به صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الأحد.

اعدام شابين فلسطينيين 

وأعدم الجيش الإسرائيلي شابين فلسطينيين في مدينة جنين، على الرغم من قيامهما بتسليم نفسيهما لعناصر الجيش ورفع يديهما كما يتضح في مقطع فيديو.

وانتشرت المشاهد التي توثق عملية تطويق الشابين الفلسطينيين واستسلامهما قبل أن يقتلا برصاص الجيش الإسرائيلي، على مواقع التواصل ما أثار صدمة واسعة ومطالبة فلسطينية بحماية دولية عاجلة.


كما جرى الإفراج عن الجنود المتهمين بقتل فلسطينيين في جنين بعد انتهاء التحقيقات، بحسب القناة 13 العبرية.


و حذر حقوقيون، مع إعلان الجيش الإسرائيلي فتح تحقيق في الحادثة، أنها كشفت نهجا منظما يبدد سيادة القانون ويحول الضفة الغربية لساحة مفتوحة للانتهاكات.

إيتمار بن غفير جنين الجيش الإسرائيلي الإفراج الضفة الغربية

المايه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على صانعى محتوى

انتخابات النواب

الاهلي

أمطار

انتخابات مجلس النواب 2025

البرد

تعرف على قرار المحكمة الإدارية العليا بالدوائر الـ6 الملغاة بمحافظة الجيزة بانتخابات مجلس النواب

موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 والقيمة التفصيلية لكل الشرائح

