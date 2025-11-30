بن غفير يزور مقر كتيبة قتلت شابين فلسطينيين و يصدر قرارا بترقية قائدها

زار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مقر الكتيبة التي قتلت الشابين الفلسطينيين في جنين أول أمس وأصدر قرارا بترقية قائدها، و ذلك بحسب ما أفادت به صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الأحد.

اعدام شابين فلسطينيين

وأعدم الجيش الإسرائيلي شابين فلسطينيين في مدينة جنين، على الرغم من قيامهما بتسليم نفسيهما لعناصر الجيش ورفع يديهما كما يتضح في مقطع فيديو.

وانتشرت المشاهد التي توثق عملية تطويق الشابين الفلسطينيين واستسلامهما قبل أن يقتلا برصاص الجيش الإسرائيلي، على مواقع التواصل ما أثار صدمة واسعة ومطالبة فلسطينية بحماية دولية عاجلة.



كما جرى الإفراج عن الجنود المتهمين بقتل فلسطينيين في جنين بعد انتهاء التحقيقات، بحسب القناة 13 العبرية.



و حذر حقوقيون، مع إعلان الجيش الإسرائيلي فتح تحقيق في الحادثة، أنها كشفت نهجا منظما يبدد سيادة القانون ويحول الضفة الغربية لساحة مفتوحة للانتهاكات.