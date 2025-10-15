قرار بشأن وفاة شخص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالقليوبية

قرّرت جهات التحقيق التصريح بدفن شخص لقي مصرعه بسبب مشاجرة بالأسلحة النارية في القليوبية.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين بالتشاجر مع آخر وإطلاق أحدهما عيار خرطوش تجاهه ، مما أسفر عن وفاته بالقليوبية.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 الجارى تبلغ من إحدى المستشفيات بالقليوبية بوصول (عاطل – مصاب برش خرطوش بالرقبة) ووفاته متأثراً بإصابته على خلفية نشوب مشاجرة بينه وشخصين على إثر اعتراضهما على معاكسته لإحدى الفتيات من أقاربهما.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما (تاجر فاكهة -والده " مقيمان بدائرة مركز شرطة قليوب ") وبحوزة أحدهما ( فرد الخرطوش) المستخدم فى ارتكاب الواقعة .



تم اتخاذ الإجراءات القانونية .