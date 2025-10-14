بعد وفاة الزوج.. قرار النيابة في واقعة طرد رجل لأرملة نجله وأحفاده من مسكن الزوجية بالإسكندرية

قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة بتضرر إحدى السيدات من والد زوجها المتوفى لقيامه بطردها من مسكن الزوجية بالإسكندرية عقب وفاة زوجها.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بتضرر إحدى السيدات من والد زوجها لقيامه بطردها من مسكن الزوجية بالإسكندرية عقب وفاة زوجها.

بالفحص واستدعاء الشاكية (ربة منزل- مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية) وبسؤالها أقررت بتضررها من (والد زوجها– مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل) لقيامه بالتعدى عليها وأنجالها بالسب والشتم وطردهم من مسكن الزوجية عقب وفاة زوجها وعدم تمكنها من استلام منقولاتها.

وبسؤال المشكو فى حقه أنكر ما نسب إليه وقرر بأن المسكن ملكه وأن إقامة نجله المتوفى وزوجته بالمسكن كانت على سبيل الاستضافة ، وأبدى استعداده لتسليم الشاكية منقولاتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.