التصريح بدفن جثة عامل سقط في بئر مياة ري بالعدوة شمال المنيا

لقي عامل مصرعه غرقا داخل خزان مياه لري الارض الزراعية بالظهير الصحراوي غرب مركز العدوه شمال المنيا، انزلقت قدماه لعدم توازنه – تم انتشال الجثمان وايداعها بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق



تلقت الاجهزة الامنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن مصرع عامل وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف والحماية المدنية، إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع «أ، ع، ه، 26 سنة»، مقيم بأحدي قري مركز العدوه، غرقا في خزان مياه لري الارض الزراعية بالظهير الصحراوي الغربي .



تم انتشال الجثمان، وايداعها بثلاجة حفظ الموتى المستشفي المركزي، تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وامرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن الجثمان

