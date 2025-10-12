لحل مشكلة الكثافة..محافظ المنيا يعلن إنشاء مدرسة بنزلة البرشا للتعليم الأساسي

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انتظام سير العملية التعليمية بمدرسة البرشا الإعدادية المشتركة بمركز ملوي، وذلك للاطمئنان على انتظام الدراسة ومستوى الانضباط داخل الفصول، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

وخلال جولته، تفقد المحافظ عدداً من الفصول الدراسية ومعمل الحاسب الآلي، حيث تابع تواجد المعلمين والطلاب، موجهاً بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة وصيانة المرافق داخل المدارس، وتوفير كافة سبل الراحة والأمان للطلاب، بما يضمن بيئة تعليمية جاذبة تساعد على التحصيل الدراسي.

وأعلن المحافظ، خلال الجولة، إنشاء مدرسة نزلة البرشا للتعليم الأساسي، بتنفيذ من الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وذلك في إطار الاستجابة لمطالب أهالي قرية البرشا لمواجهة الكثافات العالية داخل الفصول، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع بناء الإنسان المصري وتطوير منظومة التعليم على رأس أولوياتها، وضمن خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية للمنشآت التعليمية وتحسين جودة العملية التعليمية.

وأوضح أن المدرسة الجديدة من المقرر دخولها الخدمة مع بداية العام الدراسي 2026 / 2027 مؤكداً أن التوسع في إنشاء وصيانة المدارس يسهم في تقليل الكثافات الطلابية وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومتطورة لأبناء المحافظة.

وقال المهندس أحمد محمود عثمان، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا، أنه من المقرر تسليم مدرسة البرشا للتعليم الأساسي في مايو 2025، ويتكون المبنى من دور أرضي و4 أدوار متكررة، ويضم 33 فصلاً دراسيًا (منها 6 لرياض الأطفال، و18 للمرحلة الابتدائية، و9 للمرحلة الإعدادية)، بالإضافة إلى الفراغات التعليمية والخدمية ودورات المياه، ويُحاط بسور من جميع الجهات.

وأضاف أنه تم طرح 22 مدرسة جديدة ما بين إنشاء وصيانة شاملة ورفع كفاءة 60 مدرسة ضمن خطة العام المالي القادم،إلى جانب استكمال الإجراءات الخاصة بإنشاء مدرسة نزلة البرشا الرسمية / لغات، والتي تُقام على مساحة 2896.5 م²، بتكلفة إجمالية تبلغ 25.1 مليون جنيه.

وأشاد صابر عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، بجهود المحافظ في دعم وتطوير العملية التعليمية بالمحافظة، وحرصه الدائم على توفير كافة مقومات النجاح داخل المدارس، مشيراً إلى أن محافظة المنيا تُعد الأولى على مستوى الصعيد في تنفيذ مشروع النجيل الصناعي بالملاعب المدرسية، بفضل توجيهات المحافظ لدعم الأنشطة الرياضية وتوفير بيئة تعليمية شاملة وآمنة للطلاب.

