انقلاب أتوبيس تابع لمدرسة في ترعة بملوي جنوب المنيا.. صور

انقلب أتوبيس تابع لإحدى المدارس بمركز ملوي جنوب المنيا بإحدى الترع الفرعيه دون وقوع أية إصابات بين التلاميذ، تم نقل المصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغا من النجدة يفيد بانقلاب أتوبيس تلاميذ بإحدى مدارس مركز ملوي، بإحدى الترع الجانبية.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب أتوبيس دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وقد تواصلت إدارة المدرسة مع أولياء الأمور فور وقوع الحادث، وأكدت حرصها على متابعة حالة الطلاب لحظة بلحظة، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتسببين في الواقعة، تم التحفظ علي الاتوبيس، ورفعه بمعدات الوحدة المحلية وإدارة المرور، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

