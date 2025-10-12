قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صدى البلد يهنئ الإعلامي خيري رمضان بمناسبة زفاف نجله عمر
تجديد حبس مدير التنظيم بحي الموسكي بتهمة تقاضي رشوة
قرارات عاجلة من التعليم بشأن التقييمات والاختبارات الشهرية وأعمال السنة
غزال يدعو لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للانضمام إلى سلاسل القيمة العالمية
ارتفاع جماعي.. البورصة تربح 14 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأحد
«قدها وقدود».. تهنئة مؤثرة من رامز جلال لشقيقه ياسر بعد تعيينه بمجلس الشيوخ
نبيلة عبيد: الرئيس السيسي كان لديه الحق فى رفض التهجير.. خاص
رئيس الأعلى للإعلام يلتقي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب
التضامن تستعرض تجربة مصر في الدعم النقدي وبرنامج "باب أمل" للتمكين الاقتصادي
ابتداء من اليوم.. دخول 29 دولة أوروبية بنظام EES بدلا من الأختام
سيناريو غير مسبوق في تصفيات أفريقيا لمونديال 2026.. ما السبب؟
11 كرسيا للمستقلين.. ننشر خريطة مقاعد تعيينات الشيوخ 2025 على الأحزاب
محافظات

محافظ المنيا يتفقد مخر سيل “البرشاوي – الضبع” على الطريق الصحراوي الشرقي بملوي

ايمن رياض

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مخر سيل “مصب مخرين – البرشاوي – الضبع” على الطريق الصحراوي الشرقي بمركز ملوي، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع درجة الاستعداد وجاهزية المخرات لاستيعاب كميات المياه والسيول المحتملة خلال موسم الأمطار القادم.

وخلال جولته، تابع المحافظ أعمال التطهير والصيانة الجارية بالمخر، وتأكد من خلوه من أي عوائق قد تعوق تدفق المياه في حال سقوط أمطار غزيرة، موجهاً بضرورة استمرار أعمال النظافة والتطهير الدوري لضمان كفاءة تصريف مياه السيول، بما يحقق الحماية الكاملة للمناطق السكنية والزراعية المحيطة من مخاطر تجمع المياه وتدفقها.

استعدادات موسم الشتاء 

وأكد اللواء كدواني أن المحافظة تتابع بشكل دوري جميع مخرات السيول بمختلف المراكز، في إطار الاستعداد المبكر لفصل الشتاء، وحرصاً على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، مشيراً إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان جاهزية المرافق والاستجابة السريعة لأي طوارئ قد تنتج عن التقلبات الجوية.

من جانبه، أوضح المهندس مجدي إبراهيم، وكيل وزارة الموارد المائية والري، أن محافظة المنيا تضم 32 مخر سيل طبيعي وصناعي على مستوى المراكز، من بينها 5 مخرات صناعية ومخر طبيعي واحد بمركز ملوي.
وأشار إلى أن مخر سيل الضبع يمتد بطول 1.5 كيلومتر، ويستوعب نحو 10 ملايين متر مكعب من مياه الأمطار يومياً، حيث يتراوح عرض قاع المخر ما بين 17 إلى 30 متراً.

وأضاف وكيل الوزارة أن مديرية الري تواصل جهودها في تنفيذ خطة تطهير وصيانة مخرات السيول بالتنسيق مع الوحدات المحلية، خلال الفترة من أغسطس 2025 وحتى مايو 2026، تحسباً لأي كميات أمطار غزيرة، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.

محافظ المنيا موسم الشتاء مخرات السيول جاهزية المخرات كميات الامطار

