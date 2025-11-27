قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ الشرقية يتابع تركيب الإنترلوك بشيبة النكارية في الزقازيق
وزير الخارجية يتوجه إلى برشلونة للمشاركة في المنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط
مدرب المصري: جاهزون لعبور زيسكو وصدارة المجموعة بـ الكونفدرالية
أحمد حسن يكشف تطورات تجديد أحمد حمدي مع الزمالك
شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها
سعر الذهب يتحرك اليوم 27-11-2025
عدي الدباغ ينضم لبعثة الزمالك في جنوب أفريقيا
لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم
في أجواء حوارية.. الرئيس السيسي يشيد بوعي طلاب جامعة القاهرة خلال زيارتهم للأكاديمية العسكرية
بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر
زيت الزيتون والليمون الأبرز.. 7علاجات طبيعية تساعد في تخفيف الإمساك
بقدرة شحن طلقة.. إليك أفضل شاحن بالأسواق في 2025
أخبار البلد

الصحة: فحص 4.5 مليون شاب وفتاة من المقبلين على الزواج

عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إجراء الفحص الطبي الشامل لـ 4,499,184 شابًا وفتاة ضمن مبادرة فخامة رئيس الجمهورية لـ«فحص المقبلين على الزواج»، وذلك منذ انطلاقها في فبراير 2023 تحت مظلة المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه يتم إصدار شهادة صحية موثقة ومؤمنة بتقنية «QR Code» لكل من أتم الفحوصات بنجاح، مشيرًا إلى أن الشهادة تظل سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار، ومنوهًا بأهمية إجراء الفحص قبل إتمام إجراءات الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا؛ لضمان استلام النتائج والحصول على الشهادة في الموعد المناسب.

كل الدعم والمعلومات للمواطنين بشأن المبادرة

وتؤكد وزارة الصحة والسكان حرصها على تقديم كل الدعم والمعلومات للمواطنين بشأن المبادرة، من خلال الخط الساخن  105 و 15335، أو زيارة الموقع الرسمي www.100millionseha.eg، أو متابعة الصفحات الرسمية للوزارة على منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، إنستجرام، يوتيوب، لينكدإن).

100 مليون صحة الصحة المقبلين على الزواج وزارة الصحة وزير الصحة

هبة الزياد

دون مقدمات أو أمراض.. مصادر تكشف سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد

بالصور

كيف يعمل فيروس ماربورج داخل الجسم؟.. أسباب ارتفاع معدل الوفيات

بعد وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم.. أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ ليلًا

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

للشغل والمدرسة.. عمل فطائر الجبنة السريعة

