الصحة: فحص 4.5 مليون شاب وفتاة من المقبلين على الزواج

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إجراء الفحص الطبي الشامل لـ 4,499,184 شابًا وفتاة ضمن مبادرة فخامة رئيس الجمهورية لـ«فحص المقبلين على الزواج»، وذلك منذ انطلاقها في فبراير 2023 تحت مظلة المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه يتم إصدار شهادة صحية موثقة ومؤمنة بتقنية «QR Code» لكل من أتم الفحوصات بنجاح، مشيرًا إلى أن الشهادة تظل سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار، ومنوهًا بأهمية إجراء الفحص قبل إتمام إجراءات الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا؛ لضمان استلام النتائج والحصول على الشهادة في الموعد المناسب.

كل الدعم والمعلومات للمواطنين بشأن المبادرة

وتؤكد وزارة الصحة والسكان حرصها على تقديم كل الدعم والمعلومات للمواطنين بشأن المبادرة، من خلال الخط الساخن 105 و 15335، أو زيارة الموقع الرسمي www.100millionseha.eg، أو متابعة الصفحات الرسمية للوزارة على منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، إنستجرام، يوتيوب، لينكدإن).