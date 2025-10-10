قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول خطاب بعد المظاهرات.. ملك المغرب: الحكومة والبرلمان مسئولان عن تسريع وتيرة التنمية
غرق أب ونجله في مياه النيل ببني سويف
مفتي الجمهورية: ذكرى أكتوبر تذكّرنا بقيمة الدين والفكر السليم في صناعة النصر
ياسمين عز: القوامة معناها إن الراجل يصرف والست تساعد مش العكس
مارسيل كولر يهنئ منتخب مصر بالتأهل إلى كأس العالم 2026
مصرع شاب وإصابة اثنين في مشاجرة مسلحة بقرية المريس غرب الأقصر
برلمانيون: حكمة الرئيس السيسي أنهت حرب غزة.. وإدخال المساعدات نتاج جهد دبولماسي مصري كبير
20 يوما | موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 وضبط الساعة
أول رد من حسام عبدالمجيد عن انتقاله إلى الأهلي.. ماذا قال مدافع الزمالك؟
هل أكل لحم الحمير جائز شرعًا؟.. الأزهر يجيب
الأهلي لـ ياس ثوروب: مرحبا بك فى نادي القرن الأفريقى
تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

183 مرشحًا أجروا الفحص الطبي لإنتخابات مجلس النواب في المنيا

وكيل وزارة الصحة بالمتيا بتفقد المجلس الطبي العام
ايمن رياض

كشف تقرير لمديرية الصحة بالمنيا أن 183 مرشحًا من المتطلعين للترشح لخوض انتخابات مجلس النواب قد تقدموا للفحص الطبي منذ بدء الكشف يوم السبت الماضي وحتى تاريخ اليوم.

وتابع الدكتور محمود عبد الوهاب ، وكيل وزارة الصحة بالمحافظه في حضور الدكتوة مرفت سعد مدير المجلس الطبي سير العمل وضمان الجاهزية التامة لتقديم الخدمات الصحية.

وشدد وكيل الوزارة خلال جولته التفقديه على ضرورة تواجد الكادر الطبي والإداري بالكامل، مؤكدًا أهمية عملهم في ضمان دقة وسرعة الكشف على مرشحي مجلس النواب والمترددين من المرضى.

مناظرة الحالات 

​شملت الجوله تفقد غرف الكشف والمعمل وغرف الإداريين، للتأكد من توافر كافة المستلزمات وكفاءة الأجهزة. كما تفقد غرفة مناظرة الحالات بالفيديوكونفرنس، مشيدًا بدور التكنولوجيا في تسهيل التشخيص وتبادل الخبرات الطبية عن بعد.

​تأتي هذه الجولة في ظل الإقبال على الكشوفات الطبية للمرشحين مؤكدا أن المجلس الطبي العام على أهبة الاستعداد دائماً للتعامل مع أي زيادة في الأعداد، مع ضمان الحفاظ على أعلى معايير الدقة والنزاهة في جميع الكشوفات.
 

