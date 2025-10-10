183 مرشحًا أجروا الفحص الطبي لإنتخابات مجلس النواب في المنيا

كشف تقرير لمديرية الصحة بالمنيا أن 183 مرشحًا من المتطلعين للترشح لخوض انتخابات مجلس النواب قد تقدموا للفحص الطبي منذ بدء الكشف يوم السبت الماضي وحتى تاريخ اليوم.

وتابع الدكتور محمود عبد الوهاب ، وكيل وزارة الصحة بالمحافظه في حضور الدكتوة مرفت سعد مدير المجلس الطبي سير العمل وضمان الجاهزية التامة لتقديم الخدمات الصحية.

وشدد وكيل الوزارة خلال جولته التفقديه على ضرورة تواجد الكادر الطبي والإداري بالكامل، مؤكدًا أهمية عملهم في ضمان دقة وسرعة الكشف على مرشحي مجلس النواب والمترددين من المرضى.

مناظرة الحالات

​شملت الجوله تفقد غرف الكشف والمعمل وغرف الإداريين، للتأكد من توافر كافة المستلزمات وكفاءة الأجهزة. كما تفقد غرفة مناظرة الحالات بالفيديوكونفرنس، مشيدًا بدور التكنولوجيا في تسهيل التشخيص وتبادل الخبرات الطبية عن بعد.

​تأتي هذه الجولة في ظل الإقبال على الكشوفات الطبية للمرشحين مؤكدا أن المجلس الطبي العام على أهبة الاستعداد دائماً للتعامل مع أي زيادة في الأعداد، مع ضمان الحفاظ على أعلى معايير الدقة والنزاهة في جميع الكشوفات.

