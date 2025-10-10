أنت أقوى من المخدرات .. لقاء توعوي لطلاب جامعة المنيا

نظمت محافظة المنيا بتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وبالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، لقاء توعويا تحت شعار " انت أقوى من المخدرات" حول مخاطر الإدمان استهدف طلاب 6 كليات بجامعة المنيا، وذلك في إطار الخطة القومية التي ينفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لخلق بيئة مجتمعية آمنة وخالية من الإدمان، وتعزيز قيم الوعي والمسؤولية بين الشباب.

استهدفت الفعاليات أكثر من 1000 طالب وطالبة من مختلف الكليات، وتضمنت التعريف بخدمات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والتأكيد على أن العلاج متاح مجانًا وفي سرية تامة من خلال الخط الساخن رقم (16023)، إلى جانب توضيح أضرار المواد المخدرة وتوزيع مطبوعات توعوية لتعزيز الوعي المجتمعي وتشجيع السلوكيات الإيجابية.

حاضر في اللقاء الدكتور أحمد سمير، أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية، بحضور إسراء رفعت منسق صندوق مكافحة الإدمان بالمنيا، الدكتور وليد عبد القوي، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وبالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب – قسم النشاط الاجتماعي والرحلات.