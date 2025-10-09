بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الصعيد الصحراوى الشرقي أمام مركز المنيا، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة، تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج والتحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص أثناء سيرها اتجاه أسيوط بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارات الإسعاف إلى وتبين إصابة 9 أشخاص وجميعهم من محافظتي أسيوط وسوهاج، وهم: ندى ا. ا 16 سنة، ومحمد. ا. ا 37 سنة، ومنى. ز. ا 48 سنة، وأحمد. ا. م 50 سنة، ونورا. ش. ح 45 سنة، وعبد الله. ا. ا 19 سنة، وعواطف. م. ح 50 سنة، ورحاب. ا. ا 22 سنة. وائل. ن. ع 8 سنوات.

تم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج والتحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة.وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

