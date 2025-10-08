قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غرامة 5 ملايين جنيه عقوبة قبول التبرع بالدم من عديم الأهلية أو ناقصها
محافظة القدس تحذر من اقتحامات المستوطنين الواسعة لباحات المسجد الأقصى
أسعار مواد البناء في مصر اليوم 8-10-2025
"مفيش عصاية وخرطوم".. تعليمات عاجلة للمدارس بمنع ضرب الطلاب ومحاسبة المخالفين
ترامب يزور تل أبيب بعد التوقيع على اتفاق غزة
برمز «الحصان».. مرشحو حزب العدل يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب في القاهرة والشرقية وقنا وبني سويف
روسيا تتوعد.. سننفذ تجربة نووية إذا فعلت أمريكا الشيء نفسه
المستشار الألماني: لن نسمح للطائرات المسيرة بتهديد أمننا
يحدث في شرم الشيخ.. جلسة المفاوضات الرئيسية تناقش نقاطا جوهرية بخطة ترامب
منظمة الصحة العالمية: إعادة بناء النظام الصحي في غزة معركة الأمل بعد الحرب
طفرة تصنيع الهواتف في مصر.. 6 ملايين جهاز محلي لشركات عالمية خلال 2025
حماس تعلن انضمام ممثلين عن الجهاد والجبهة الشعبية لمفاوضات شرم الشيخ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

المنيا تتابع ميدانيًا مشروعاتها الخدمية والتنموية تنفيذًا لتكليفات المحافظ كدواني

سكرتير عام محافظة المنيا يتفقد عدد من المشروعات الخدمية
سكرتير عام محافظة المنيا يتفقد عدد من المشروعات الخدمية
ايمن رياض

تنفيذا لتكليفات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف مراكز المحافظة، قام الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، بالمرور الميداني على عدد من المشروعات الجارية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والجدول الزمني المحدد وإزالة أي معوقات أولاً بأول.

ففي مركز سمالوط، تابع السكرتير العام أعمال إنشاء مجمع المواقف الجديد، المُقام على مساحة تتجاوز 2000 متر مربع، والذي يهدف إلى خدمة أهالي المركز وتخفيف حدة الزحام داخل المدينة، في إطار الخطة الشاملة لتطوير منظومة النقل والمواصلات بمحافظة المنيا.

السوق الحضاري 

عقب ذلك، توجه السكرتير العام إلى مدينة المنيا، لمتابعة مشروع السوق الحضاري بمنطقة الحبشي، المُقام على مساحة 3975 مترًا مربعًا، حيث تفقد سير العمل ونسب التنفيذ، ووجّه بتذليل أي عقبات لضمان سرعة الانتهاء من المشروع، الذي يستهدف توفير بيئة آمنة ومنظمة للأنشطة التجارية وعمليات البيع والشراء، بما يسهم في تطوير المناطق غير المخططة وتحقيق التنمية المستدامة داخل المدينة.

كما تفقد الدكتور أنيس مساكن الإيواء بمدينة المنيا لمتابعة حالتها الإنشائية والتأكد من جاهزيتها واستيفاء متطلبات السلامة ومعايير الجودة، تنفيذًا لتكليفات المحافظ بتوفير بيئة سكنية آمنة ولائقة للمواطنين، خاصة للأسر الأولى بالرعاية .

المنيا سكرتير عام محافظة المنيا مشروعات خدمية السوق الحضاري موقف سمالوط

