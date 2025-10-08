المنيا تتابع ميدانيًا مشروعاتها الخدمية والتنموية تنفيذًا لتكليفات المحافظ كدواني

تنفيذا لتكليفات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف مراكز المحافظة، قام الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، بالمرور الميداني على عدد من المشروعات الجارية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والجدول الزمني المحدد وإزالة أي معوقات أولاً بأول.

ففي مركز سمالوط، تابع السكرتير العام أعمال إنشاء مجمع المواقف الجديد، المُقام على مساحة تتجاوز 2000 متر مربع، والذي يهدف إلى خدمة أهالي المركز وتخفيف حدة الزحام داخل المدينة، في إطار الخطة الشاملة لتطوير منظومة النقل والمواصلات بمحافظة المنيا.

السوق الحضاري

عقب ذلك، توجه السكرتير العام إلى مدينة المنيا، لمتابعة مشروع السوق الحضاري بمنطقة الحبشي، المُقام على مساحة 3975 مترًا مربعًا، حيث تفقد سير العمل ونسب التنفيذ، ووجّه بتذليل أي عقبات لضمان سرعة الانتهاء من المشروع، الذي يستهدف توفير بيئة آمنة ومنظمة للأنشطة التجارية وعمليات البيع والشراء، بما يسهم في تطوير المناطق غير المخططة وتحقيق التنمية المستدامة داخل المدينة.

كما تفقد الدكتور أنيس مساكن الإيواء بمدينة المنيا لمتابعة حالتها الإنشائية والتأكد من جاهزيتها واستيفاء متطلبات السلامة ومعايير الجودة، تنفيذًا لتكليفات المحافظ بتوفير بيئة سكنية آمنة ولائقة للمواطنين، خاصة للأسر الأولى بالرعاية .