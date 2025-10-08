قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: مصر ستظل شريكًا رئيسيًا في أي عملية سلام تحقق أمن واستقرار المنطقة
الرئيس السيسي: تلقيت أنباء مشجعة حول مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
لاتهامه بتزوير محرر رسمي.. رمضان صبحي يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
الرئيس السيسي: أدعو ترامب لحضور توقيع اتفاق غزة في مصر حال التوصل إليه
في إطار خطة التطوير.. وظائف قيادية شاغرة بهيئة سكك حديد مصر حتى 4 نوفمبر
دراسة كندية.. اقتناء الكلاب يقلل من خطر إصابة الأطفال بالربو| إيه الحكاية؟
سعر الجنيه الذهب اليوم 8-10-2025
وزارة الصناعة تحدد 28 فرصة استثمارية واعدة لتقليل الواردات وتعميق التصنيع المحلي
الرئيس السيسي: "ما تقلقوش.. محدش يقدر يعمل أي حاجة مع مصر"
الرئيس السيسي: نثمن جهود ترامب لإنهاء الحرب على غزة ومصر مستمرة في دعم القضية الفلسطينية
150 ألف سلة غذائية.. الهلال الأحمر المصري يدفع بقافلة زاد العزة الـ46 لغزة
السيسي: لا أحد يستطيع تهديد مصر
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

توافد راغبي الترشح لانتخابات مجلس النواب على لجنة تلقي الطلبات بالمنيا

إقبال المرشحين لتقديم أوراقهم
إقبال المرشحين لتقديم أوراقهم
ايمن رياض

شهدت لجنة تلقى طلبات الترشح بمحكمة المنيا، توافد المرشحين لتقديم أوراقهم، فى الساعات الأولى من بدء العمل للجنة تلقى الطلبات، طبقا للمواعيد التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، والتى تبدأ اليوم الأربعاء وتستمر 8 أيام.


من جانبها أعلنت مديرية الصحة بالمنيا رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعاتها، استعدادًا لانطلاق انتخابات مجلس النواب 2025، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات وزارة الصحة والسكان، لضمان تقديم الدعم الطبي والإداري اللازم للعملية الانتخابية.


وأوضح الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات لتيسير إجراءات الكشف الطبي والتحاليل الخاصة بالمرشحين، تحت إشراف لجنة برئاسته وعضوية كل من: الدكتورة مروة محمد إسماعيل وكيل المديرية، والدكتور عاصم مصطفى كمال  مدير الطب العلاجي، والدكتورة جيهان عبد الصمد مدير المعامل المركزية بالمديرية، والدكتور عمرو عبد العظيم مدير خدمة المواطنين.


وأشار إلى أنه تم تخصيص عدد من المستشفيات لاستقبال اللجان الطبية، تشمل: مستشفى صدر المنيا ، والمجلس الطبي بالمنيا الجديدة ، ومستشفي مغاغة المركزي ومستشفي سمالوط النموذجي ، ومستشفي ديرمواس التخصصي ، وملوي التخصصي

أما التحاليل الطبية فتُجرى داخل المعمل المركزي المشترك بجوار سنترال المنيا، والذي تم تجهيزه بكافة الإمكانات الفنية لتقديم الخدمة بسرعة ودقة.

وأوضح ، أن️ مواعيد سداد رسوم التحاليل: من 8 صباحًا إلى 2 ظهرًا داخل مديرية الصحة بالمنيا ومن 2 ظهرًا إلى 7 مساءً داخل المعمل المركزي المشترك

وأكد وكيل الوزارة أن مديرية الصحة بالمنيا جاهزة لتقديم الدعم الكامل لإنجاح العملية الانتخابية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سيرها بكل انضباط وشفافية.
 

المنيا النواب انتخابات أوراق

جانب من حريق السيارة بسوهاج

احتراق سيارة ملاكي بها مبالغ مالية ضخمة بصحراوي سوهاج .. صور

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

إجراءات نقل جثمان مواطن

القنصلية المصرية بالرياض تنهي إجراءات نقل جثمان مواطن توفي في حادث مروري |صور

جاتوسو

مدرب منتخب إيطاليا: نأسف لمعاناة غزة ولكننا مُضطرون للعب ضد إسرائيل

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

أدوية لا يجب تناولها مع القهوة

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

طريقة عمل بابا غنوج

طريقة عمل بابا غنوج.. سر الطعم الأصلي في المنزل

القلق والتوتر

عشبة غير متوقعة تعالج القلق والتوتر وتقوي القلب

ضعف الانتصاب

تحذير للرجال: هذه الأطعمة تسبب ضعف الانتصاب

سوت لافتة.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

في عيد ميلادها الـ 44 .. 10 صور أثارت ضجة لـ روبي

روبي
روبي
روبي

طريقة عمل بابا غنوج.. سر الطعم الأصلي في المنزل

طريقة عمل بابا غنوج
طريقة عمل بابا غنوج
طريقة عمل بابا غنوج

دراسة جديدة تحذر: تأجيل أول فحص ماموجرام يزيد خطر الوفاة بسرطان الثدي 40%

ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟
ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟
ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

المزيد